Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі прийме Реал Сосьєдад.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.72, а перемога гостей – 5.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.90.

Тож на що ставити?

Ми віримо у гол Сосьєдада, тому пропонуємо варіант індивідуальний тотал – більше 0.5. Коефіцієнт – 1.61.

Також ми віримо, що гол заб'є Інтер. Тому пропонуємо варіант обидві заб'ють з коефіцієнтом 1.95.

Лаутаро Мартінес знаходиться у чудовій формі, тому можна поставити на його гол. Коефіцієнт – 2.30.

Матч Інтер — Реал Сосьєдад відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом.