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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Не буде більше єврокубків у 2023 році, але натомість ще до Різдва національні першості потішать нас кількома дуже цікавими протистояннями. А тут ще й клубний чемпіонат світу починається, тож футболу точно буде достатньо для кожного вболівальника. Без участі українських команд, щоправда, але не без участі українських виконавців.

Урава Ред Даймондс — Манчестер Сіті

Вівторок, 19 грудня, 20:00. Стадіон Короля Адбулла (Джидда, Саудівська Аравія)

Фінал азійської Ліги чемпіонів у минулому сезоні подарував нам нову найсильнішу команду в тому регіоні. І зовсім необов’язково при цьому японському Урава Ред Даймондс було ставати чемпіоном власної країни чи щось таке. На легких ногах "червоні" здобули третій великий міжнародний трофей у своїй історії, тому наразі ми говоримо про нього, як про одного з претендентів на чергову гучну перемогу. До речі, у фіналі японці тоді обіграли аравійський Аль-Хіляль, тож у Джидді підтримки точно можуть не шукати.

А ось до кого місцева публіка може бути прихильною, так це до англійського Манчестер Сіті, чинного володаря трофею Ліги чемпіонів УЄФА. Команда Хосепа Гвардіоли нині точно не перебуває в своїй найкращій формі, тож цілком може статись і таке, що європейський клуб уперше за багато років залишитись без кубка клубних чемпіонів світу. Проте справи в АПЛ — це справи внутрішнього ґатунку, тоді як на міжнародній арені "містяни" своїх суперників із порожніми руками не відпускають.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,17, імовірність нічиєї оцінюється в 8,20, а успіх Урава Ред Даймондс — у 14,18.

Ліверпуль — Арсенал

Неділя, 23 грудня, 19:30. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Цього сезону всі вболівальники дуже чекали на зустріч Манчестер Сіті з лондонським Арсеналом, потім — на гру чинних чемпіонів проти Ліверпуля. Але насправді треба було дочекатись саме матчу поміж двома "червоними" командами, бо наразі саме вони й являють собою дует претендентів на чемпіонський титул за підсумками поточної кампанії.

Що команда Юргена Клоппа, що футболісти Унаї Емері, геть не безгрішні в плані здобутих результатів, однак усе одно просуваються до своєї мети та подекуди намагаються використати хиби опонентів. Однак цього разу або хтось із них помилиться й відпустить прямих конкурентів, разом із тим підпустивши переслідувачів, окрім Сіті, бо вони — у мандрах, або взагалі обидві команди схиблять й отримають повний "гуд ебенінг" на свою голову.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 2,42, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Арсенала — у 2,94.

Рома — Наполі

Неділя, 23 грудня, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Другий тиждень поспіль головна арена Італії буде приймати в себе велику дуель, проте цього разу її учасники помітно недотягуватимуть до чемпіонських амбіцій. Ромі та Наполі завжди є, що сказати один одному, проте наразі ситуація для обох клубів у турнірній таблиці є невизначеною, тому ажіотаж довкола гри буде помітно високим.

Чинні чемпіони вже потрохи прощаються із своїм титулом, бо конкуренти відірвались на шалену дистанцію, а Жозе Моурінью тим часом не може визначити, що для його команди більш важливо — успіхи в єврокубках уже в цьому сезоні, чи все ж таки місце в них на наступний рік.