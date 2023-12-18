Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.

У півфіналі Клубного чемпіонату світу між собою зіграють Урава Ред Даймондс та Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, Сіті — фаворит майбутньої гри: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.18, а перемога японської команди — 19.50.

Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 7.60.

Тож на що ставити?

Манчестер Сіті має обігравати опонента та виходити у фінал. І проходити впевнено. Ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Сіті – більше 2.5.

Матч Урава Ред Даймондс — Манчестер Сіті пройде 19 грудня о 20:00 за київським часом.