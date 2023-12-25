Колишній тренер Челсі може очолити "червоних дияволів".
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 20:55
Грем Поттер став фаворитом на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед за версією букмекерів.
На таку подію закордонні букмекерські контори пропонують коефіцієнт 3.00. Тепер колишній наставник Челсі випереджає Зінедіна Зідана (5.00).
Також у списку є:
- Хулен Лопетегі (7.00)
- Роберто Де Дзербі (9.00)
- Майкл Каррік та Юліан Нагельсманн (по 13.00).
Нагадаємо, що тен Гаг тренує Манчестер Юнайтед з літа 2022 року.