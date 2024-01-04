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Організатор азартних ігор VBET Україна працює над проєктом, у якому допомогу зможуть отримати особи, які мають ознаки проблемної чи патологічної гри та члени їх сімей.

Організатор азартних ігор VBET Україна став партнером ГС "Центр відповідальної гри", компанія зокрема зосередиться на відкритті простору "GamCare Space" в рамках Програми "Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності".

Загалом Програма містить в собі розробку державного стандарту надання послуги “Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю”, навчального курсу для надавачів соціальних послуг, проведення тренінгу, глобальну інформаційну кампанію та, власне, відкриття фізичного простору "GamCare Space".

"GamCare Space" за підтримки VBET Україна в пілотному проєкті буде відкрито в Києві у 2024 році. В ньому допомогу зможуть отримати особи, які мають ознаки проблемної чи патологічної гри та члени їх сімей. В центрі працюватимуть соціальні робітники, юрист та психологи. Останні за потреби проводитимуть індивідуальні та групові консультації. Для тих, хто потребує допомоги, але не зможе відвідати "GamCare Space" фізично, працюватиме гаряча лінія.

Співпраця з ГО "Центр відповідальної гри" є логічним продовженням загальної політики VBET Україна по відповідальній грі. Компанія проводить активну просвітницьку роботу щодо безпечності ставок на спорт, розповідає клієнтам про особисту фінансову безпеку, інформує про перебіг всіх спортивних подій. VBET Україна має розроблений комплекс заходів, аби вберегти клієнтів від нерозумного витрачання коштів, наприклад, встановлення лімітів чи тимчасове обмеження гри.

Зокрема, верифікований клієнт компанії може за власною ініціативою встановити обмеження на програш в казино та ставках на певну суму, мінімально на 1 грн, на проміжок день, тиждень, місяць чи рік. Як тільки клієнт досягне встановленого ліміту, то не зможе більше грати.

Можна встановити ліміт на депозит, який вносить на власний рахунок. Мінімальна сума ліміту депозиту становить 100 грн, максимальна — не обмежена. Термін самообмеження від одного дня до року.

Але в будь-якому випадку служба турботи VBET Україна завжди надасть необхідну інформацію та допоможе в разі виникнення питань щодо усунення ігрової залежності.