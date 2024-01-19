Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, які клуби букмекери вважають потенційним новим місцем роботи українського захисника.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко вже не перший рік знаходиться на радарах клубів з провідних європейських чемпіонатів.

В якийсь момент здавалось, що український футболіст возз'єднається з Роберто Де Дзербі в Брайтоні. Італієць цінить захисників, які вміють віддати точну передачу на будь-яку відстань, тому Матвієнко міг би стати важливою частиною клубу АПЛ.

Втім, варто розуміти, що контракт Миколи з Шахтарем діє до літа 2027 року, тому "гірники" попросять за свого футболіста немалу суму. Саме це може стати головною проблемою для переходу центрального захисника в нову лігу, але шанси є.

Ми зібрали для вас букмекерські котирування на перехід Миколи Матвієнка в іноземні клуби до закриття зимового трансферного вікна. Вважається, що найбільше шансів у захисника опинитись в Наполі. На це можна поставити з показником 3. Також дуже ймовірними варіантами є Брайтон, про який ми вже згадували, та Вест Гем, за який раніше виступали Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров. Коефіцієнт на трансфер Матвієнка в будь-який з цих двох клубів — 7.

Далі йдуть ще два представники АПЛ — Крістал Пелас та Евертон. "Іриски" дуже добре знають, що український футболіст може принести велику користь, тому можуть підписати партнера Миколенка по збірній. Коефіцієнт на цю подію та перехід до "орлів" складає 10.

Вважається, що Матвієнко може опинитись у двох топ-клубах. Мова йде про Інтер та Арсенал. Для Мікеля Артети важливо, щоб захисник добре володів пасом і Микола може стати одним з варіантів для підсилення складу (коефіцієнт на це — 20). Та ще й може зіграти зліва в захисті, враховуючи серйозну травму Томіясу та важливість відпочинку для Зінченка. Що стосується Інтера, то ми говоримо саме про міланський клуб — показник на це складає 30, але і якщо ви вірите про перехід до Кривцова, Мессі та інших, то можете поставити, що Матвієнко перейде в команду з МЛС, з коефіцієнтом 250. Такий самий показник й на трансфер у Китай чи Хорватію, але це вже для дуже оригінальних вболівальників.

Пишіть в коментарях свої думки, який клуб стане наступним в кар'єрі Миколи Матвієнка?