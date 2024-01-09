Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У півфіналі Суперкубку Іспанії між собою зіграють Реал та Атлетіко.

За версією букмекерів, Реал — фаворит зустрічі: перемога "галактікос" оцінюється коефіцієнтом 2.12, а перемога "матрацників" — 3.80.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Тож на що ставити?

Ми робимо ставку на прохід Реалу. Тому пропонуємо такий варіант із коефіцієнтом 1.58.

Ми очікуємо, що команди обидві заб'ють у цій грі. Коефіцієнт цієї події — 1.73.

Також пропонуємо поставити на гол Джуда Беллінгема з коефіцієнтом 2.80.

Матч Реал – Атлетіко відбудеться 10 січня о 21:00.