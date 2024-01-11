Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках другого півфіналу Кубка Іспанії між собою зіграють Барселона та Осасуна.

За версією букмекерів, Барселона — фаворит зустрічі: прохід номінальних господарів оцінюється коефіцієнтом 1.22, а прохід гостей — 4.65.

Тож на що ставити?

У Суперкубку можливі будь-які сценарії. Але ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.81.

Також пропонуємо варіант індивідуальний тотал Барселони більше 1.5 з коефіцієнтом 1.45.

Наприкінці, пропонуємо поставити на гол Роберта Левандовські з коефіцієнтом 1.85.