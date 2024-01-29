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Football.ua розповідає про можливі варіанти продовження кар'єри для німецького тренера.

Юрген Клопп вирішив покинути Ліверпуль після завершення поточного сезону та заявив, що хоче зробити невелику перерву перед отриманням нового виклику. Тренер такого калібру точно не залишиться без пропозицій навіть через рік. Ми зібрали для вас інформацію про головних претендентів на культового німецького фахівця, коли він буде готовий знов дивувати футбольний світ.

Експерти вважають, що найбільш вірогідний варіант для Юргена Клоппа — збірна Німеччина. Коефіцієнт, що пропонується на цю подію, складаю всього лише 1,11. Також розглядається варіант зі збірної Англії. Якщо ця подія відбудеться, то ви зможете примножити суму ставки у 2,75 раза.

Серед інших варіантів є й повернення у рідну Німеччину, але в клубний футбол. Не дивно, що фаворитом є дортмундська Боруссія. Коефіцієнт на це складає 3,4. Втім, серед претендентів є й Баварія з показником 6. Експерти вважають, що якщо Клопп захоче привести до великих перемог скромніший клуб, то може замахнутись на роботу в Баєрі (коефіцієнт на призначення складає 11) або у Штутгарті (9).

Багато хто очікує, що Юрген Клопп може спробувати свої сили в Ла Лізі. Тим більше Барселона не може знайти тренера, що давав би стабільний результат, а Карло Анчелотті не зможе тренувати ще багато років, тому Реалу також слід думати про заміну. Для Мадриду показник складає 4, а для Барселони — 4,33.

Втім, не варто виключати варіант з Парі Сен-Жермен. Чемпіони Франції забирають все, що блищить, тому Клопп міг би стати гарним варіантом для побудови нової команди, яка нарешті може виграти Лігу чемпіонів. Коефіцієнт на призначення німця у ПСЖ — 15.

Також допускається, що Юрген Клопп залишиться без команди до 2026 року. Поставити на це можна з показником 21.

Пишіть в коментарях, кого на вашу думку очолить Юрген Клопп в майбутньому.