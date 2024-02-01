Рейтинг букмекерів

Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події лютого 2024 року.

Лютий буде насиченим місяцем, як мінімум тому, що повертаються єврокубки! Ми побачимо матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також Шахтар зіграє проти Марселя у Лізі Європи. Але це не все!

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у лютому 2024 року.

4 лютого, Арсенал — Ліверпуль, АПЛ

Відкриває нашу добірку поєдинок між Арсеналом та Ліверпулем у рамках 23 туру чемпіонату Англії.

Стало відомо, що Юрген Клопп наприкінці сезону залишить посаду головного тренера "червоних". Можна не сумніватися, що гравці викладатимуться на максимум, щоб німецький фахівець міг піти красиво – як мінімум із виграним трофеєм.

Водночас результати Арсеналу на спаді, проте колектив Мікеля Артети продовжує боротися за чемпіонський титул. На момент написання матеріалу перша та третя команди АПЛ боротимуться за три очки, щоб нарешті спробувати щастя та скинути Манчестер Сіті з трону.

За версією Pinnacle, Арсенал має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.34, а перемога Ліверпуля — 3.76. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.94.

4 лютого, Інтер — Ювентус, Серія А

У рамках 23 туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі прийме Ювентус. Важливим є поєдинок для туринського колективу, якщо він хоче нав'язати реальну конкуренцію міланцям у боротьбі за чемпіонський титул.

На момент написання матеріалу Інтер знаходиться на першому рядку і має гру в запасі. Якщо все так і буде, а також переможуть "нерадзуррі", це буде серйозний удар по амбіціях колективу Массіміліано Аллегрі в боротьбі за трофей.

Але ми, звичайно ж, очікуємо на боротьбу з першої і до останньої хвилини.

10 лютого, Реал – Жирона, Ла Ліга

Лютий – той місяць, коли команди, які борються за чемпіонство, гратимуть між собою. Винятком не став і чемпіонат Іспанії, де у 24-му турі Артем Довбик та Віктор Циганков протистоятимуть Андрію Луніну.

Казка Жирони продовжується. І якщо зрештою команда не виграє Ла Лігу, то, швидше за все, майже напевно буде в зоні Ліги чемпіонів.

А у майбутньому поєдинку Жирона може замахнутися на перемогу, навіть попри фактор виїзної зустрічі. Барселону обіграли, чому б не спробувати Реал?

10 лютого, Баєр — Баварія, Бундесліга

І знову важлива очна зустріч, яка в результаті може багато чого вирішити! У рамках 21 туру чемпіонату Німеччини Баєр на своєму полі прийме Баварію. На даний момент колектив Хабі Алонсо посідає перше місце, але все може змінитися.

Ми знаємо, що Баварія протягом сезону може провалювати певні відрізки, а потім все одно бере чемпіонат.

За версією Pinnacle, Баварія має ненабагато, але більше шансів на перемогу: вікторія мюнхенців оцінюється коефіцієнтом 2.40, а перемога "фармацевтів" 2.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.93.

Плей-оф Ліги чемпіонів (з 13 лютого)

Дочекалися! З 13 лютого стартує плей-оф Ліги чемпіонів, внаслідок чого пройдуть низка поєдинків 1/8 фіналу. Копенгаген на своєму полі прийме Манчестер Сіті, Лейпциг протистоятиме Реалу, ПСЖ зійдеться з Сосьєдадом, Лаціо поміряється силами з Баварією, Боруссія Дортмунд спробує вийти до чвертьфіналу за підсумками двоматчевого протистояння з ПСВ, Атлетіко боротиметься проти Інтера. Але це не все! Кризові Наполі та Барселона зіграють один проти одного, а також дуель Арсеналу та Порту. Але ми зробимо акцент на два поєдинки: Інтер – Атлетіко та Наполі – Барселона. В цілому, можна сказати, що і "нерадзуррі", і "матрацники" знаходяться в хороших кондиціях, але, ймовірно, в статусі лідера більше колектив Симоне Індзагі. Що стосується Наполі та Барселони, то команди провалюють цей сезон. По ходу виступів італійський клуб звільнив Руді Гарсію, а нещодавно стало відомо, що Хаві залишить Барселону після закінчення сезону. А може, й раніше, якщо результати продовжать залишатися такими поганими, як зараз. Навіть у кризового Наполі буде шанс у грі проти Барселони. Каталонці зараз далекі від оптимальних кондицій, тому Віктор Осімген, Хвіча Кварахцелія та інші гравці Наполі можуть спробувати щастя та зачепитися за вихід до чвертьфіналу.

15 лютого, Шахтар — Марсель, Ліга Європи

І ще одна довгоочікувана подія. Повернення українських команд до єврокубків! Точніше, української, однієї. На жаль, лише "гірники" гратимуть у єврокубках у другій половині сезону.

Колектив Маріно Пушича зіткнеться у поєдинку проти Марселя – колишньої команди Руслана Маліновського. У французького колективу буде перевага — Ліга 1 не йшла на зимову паузу, як УПЛ, тому можна очікувати, що Марсель буде в набагато кращих кондиціях.

Проте шанси у Шахтаря, безумовно, є. Ну і ми знаємо, що "гірники" вміють робити позитивні сюрпризи для своїх уболівальників. Як, наприклад, перемога над Барселоною...

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Марселя: вона оцінюється коефіцієнтом 2.28, а перемога української команди — 3.12. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показатель 3.38.