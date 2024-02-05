Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цього тижня нам, переважно, дадуть відпочити від протистоянь у різноманітних турнірах упродовж буднів, проте вихідні будуть настільки насиченими, що промайнуть за одну мить. Воно й не дивно — незабаром відновлюється розіграш єврокубків, тож цікавих матчів стане значно більше.

Рома — Інтер

Субота, 10 лютого, 19:00. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія).

Міланський Інтер виграв ключову дуель другого кола в туринського Ювентуса, і хоча до завершення сезону ще дуже далеко, але, здається, це була остаточна крапка в чемпіонських перегонах у цьому році. Хоча, інші 18 команд Серії A з цим можуть не погодитись, від чого "зміям" легше дихати точно не стане.

Вони ж ще хочуть і в єврокубках себе показати. Рома теж багато чого хотіла, але з Жозе Моурінью на чолі. За часів Даніеле Де Россі, напевно, думки будуть більше про чемпіонат, де із зони єврокубків "вовків" радо посунуть щонайменше чотири переслідувачі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,99, імовірність нічиєї оцінюється в 3,47, а успіх Рома — у 4,10.

Баєр — Баварія

Субота, 10 лютого, 19:30. БайАрена (Леверкузен, Німеччина)

У першому колі леверкузенський Баєр на полі чинного чемпіона країни заявив про свої високі амбіції на поточний сезон. А тепер настав час їх підтверджувати, але вже на домашній арені. Відтоді минуло багато часу, і Баварія, і Баєр припускались помилок, проте "фармацевти" ще жодного матчу в чемпіонаті не програли, що дуже непокоїть мюнхенців.

Дистанція складає два очки, і нічиї в очній дуелі може виявитись недостатньо для її подолання. А грошей тим часом Тухель залучив до свого проєкту вже достатньо — попереду каса.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 2,51, імовірність нічиєї оцінюється в 3,93, а успіх Баєра — у 2,62.

Реал — Жирона

Субота, 10 лютого, 19:30. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Німцям на цьому тижні не пощастило — їхній "чемпіонський" матч затьмарить протистояння в Іспанії, де Реал та Жирона також "визначатимуть чемпіона". Ну, хоча б в українському сегменті мережі точно будуть спостерігати саме за подіями на Сантьяго Бернабеу, бо концентрація українців на полі буде зашкалювати. Якщо Артем Довбик відновиться, певна річ.

Ті самі два очки дистанції поміж команда, жодних матчів у запасі та кадрові проблеми в обох таборах. Жирона взагалі їде без тренера, основного центрального захисника, півзахисника й, можливо, нападника, тож на що сподіватись? Певна річ, на красивий футбол, а не побиття на класі, як це було в першому колі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,48, імовірність нічиєї оцінюється в 4,99, а успіх Жирони — у 6,11.

Мілан — Наполі

Неділя, 11 лютого, 21:45. Сан Сіро (Мілан, Італія)

Із чинними чемпіонами Італії в цьому сезоні все зрозуміло — Наполі наразі бореться просто за місце в єврокубках, тоді як баталії за захист трофею для клубу виглядають нереалістично. Якщо чесно, то й Мілану до цього дуже далеко, бо сусіди за містом в особі Інтера вже достатньо відірвались, тож "россонері" потрібно лише втриматись на третій сходинці з перспективою зачепитись за другу, що також є цілком пристойним результатом. Бо скоро поновлення єврокубків, і що для одних, що для інших, воно не принесе зайвої енергії.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 1,96, імовірність нічиєї оцінюється в 3,69, а успіх Наполі — у 3,87.