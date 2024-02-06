Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних претендентів на перемогу в турнірі.

Традиційно долю титулів в Іспанії між собою вирішують три головні команди — Реал, Барселона та Атлетіко, але цього сезону на Кубок Іспанії вже не претендують ані "вершкові", ані каталонці. Навіть Жирона, яка бореться за чемпіонське звання, вже вилетіла з турніру. Атлетіко продовжує боротись за перемогу й може виграти трофей вперше з 2013 року.

Ми зібрали для вас котирування букмекерів на перемогу у турнірі й пропонуємо ознайомитись з ними.

Вочевидь, фаворитом на перемогу в турнірі залишається Атлетіко. На команду Дієго Сімеоне пропонується коефіцієнт 2,2. В півфіналі мадридці зіграють проти Атлетіка з Більбао. На перемогу басків у турнірі можна поставити з показником 4,0.

В іншому півфіналі зіграють Реал Сосьєдад та Мальорка. На "біло-блакитних" пропонується коефіцієнт 3,2 — і це другий фаворит після Атлетіко. Мальорка є головним андердогом серед команд, що залишились й поставити на неї можна з коефіцієнтом 8. Востаннє команда вигравала Кубок Іспанії у 2003 році — тоді в фіналі постраждав Рекреативо (3:0).

Відзначимо, що за останні 15 років Атлетік Більбао п'ять разів виходив фінал турніру, але жодного раз так і не відсвяткував перемогу. Що стосується Реала Сосьєдад, то команда вигравала турнір у 2020 році і досі живе теплими згадками про той час.

Пишіть в коментарях свої думки, яка команда виграє Кубок Іспанії?