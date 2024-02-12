Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень буде насиченим настільки, наскільки це взагалі можливо посеред лютого. Повертаються єврокубки, а отже готуйтесь до вихору емоцій надвечір буднів, після чого знову настане футбольний вікенд, де також є, на що подивитись у провідних європейських лігах.

РБ Лейпциг — Реал

Вівторок, 13 лютого, 22:00. Стадіо Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

Які б кадрові негаразди не спіткали команду Карло Анчелотті в поточному сезоні, вона все одно намагається тримати себе в тонусі та при належних ігрових результатах. Минулими вихідними всі перебували в передчутті від матчу Реала проти Жирони на Сантьяго Бернабеу, а в підсумку ми отримали 4:0 на користь "вершкових" і фактичне зменшення інтриги довкола чемпіонства.

Лейпцигу в той самий час жодні "золоті" медалі цього сезону не світять на внутрішній арені, і команді, напевно, краще було б зосередитись на потраплянні до четвірки найкращих. Утім, якщо жереб виявив таке бажання, то можна й на гучну сенсацію замахнутись. У разі виграшу, далі буде на одного потужного суперника менше.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,21, імовірність нічиєї оцінюється в 3,81, а успіх РБ Лейпциг — у 3,13.

ПСЖ — Реал Сосьєдад

Середа, 14 лютого, 22:00. Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Довкола французького Парі Сен-Жермен новини поділяються лише на дві категорії: трансфер Кіліана Мбаппе до Реала та бажання чемпіонів Ліги 1 перемогти в Лізі чемпіонів. Певна річ, що дві ці події є нерозривно пов’язаними одна з одною, тож у цьому сезоні ми ризикуємо побачити фактично останню спробу "червоно-синіх" зачепитись за бажаний успіх у осяжному майбутньому.

Але попереду баски, від яких бозна-чого можна очікувати, бо груповий етап вони видали надпотужний, але зараз не те, що перемогти, а й банально забити чотири матчі поспіль не можуть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 1,67, імовірність нічиєї оцінюється в 3,82, а успіх Реала Сосьєдад — у 5,58.

Шахтар — Марсель

Четвер, 15 лютого, 19:45. Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Донецький Шахтар повертається до проведення офіційних поєдинків, і, як це часто трапляється, одразу гратиме в плей-оф єврокубків. Для французького Марселя ця новина, безперечно, є гарною, але з іншого боку команді Дженнаро Гаттузо тішитись просто нічим.

Жодної перемоги в останніх двох зустрічах та лише поодинокі успіхи за нового керманича. "Провансальці" наразі навіть до єврокубків на наступний рік не потрапляють, тож у "гірників" є шанс зачепитись за бажаний успіх.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Марсель. Коефіцієнт на перемогу команди Дженнаро Гаттузо становить 2,26, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Шахтаря — у 3,16.

Манчестер Сіті — Челсі

Субота, 17 лютого, 19:30. Етіхад (Манчестер, Англія)

Команда Хосепа Гвардіоли перебуває в процесі захисту чемпіонського титулу, тоді як футболісти Маурісіо Почеттіно теж, напевно, щось захищають, але точно не власні ворота, бо в останніх двох матчах чемпіонату пропустили по чотири м’ячі від Вулвергемптона та Ліверпуля.

Челсі так само перебуває в середині турнірної таблиці й не може відштовхнутись від мертвої позначки. Натомість "містянам" конче потрібні залікові бали для продовження гонитви проти Арсенала та Ліверпуля й жоден матч проти Копенгагена в Лізі чемпіонів не має їх знесилити.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,35, імовірність нічиєї оцінюється в 5,61, а успіх Челсі — у 8,13.