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Дізнайся, на що можна поставити у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 14 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Лаціо та Баварія.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Томаса Тухеля. Так на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.69, тоді як успіх Лаціо оцінюється показником – 5.30.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 4.10.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.75.

Також можна поставити на те, що "Лаціо заб'є, але матч виграє Баварія" з коефіцієнтом 3:30.

Насамкінець можна поставити на те, що автором одного з голів буде нападник Баварії Гаррі Кейн з коефіцієнтом 1.87.

Нагадаємо, матч Лаціо — Баварія відбудеться у середу, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.