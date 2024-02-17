Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
17 лютого 2024, 15:02
У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги відбудеться протистояння на Етіхаді, де Манчестер Сіті прийматиме Челсі.
Матч першого кола завершився нічиєю — 4:4.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.35, тоді як успіх підопічних Маурісіо Почеттіно оцінюється показником 8.20.
Ймовірність нічийного результату виражена показником 6.30.
Тож на що ставити?
Манчестер Сіті пропускав у трьох із п'яти останніх матчів. Ризикнемо і поставимо на те, що гості заб’ють знову бодай один раз із коефіцієнтом — 2.25.
Також пропонуємо ставку "тотал голів менше 3" із показником 1.53.
Насамкінець можна спробувати поставити на гол Кевіна Де Брюйне. Коефіцієнт на цю подію — 3.74
Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться у суботу, 17 лютого, о 18:30 за київським часом.