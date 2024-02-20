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Дізнайся, на що можна поставити у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 21 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому між собою зіграють Порту та Арсенал, у якому виступає українець Олександр Зінченко.

За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Мікеля Артети. Так на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1,70, тоді як успіх "драконів" оцінено показником – 5,70.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,82.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів "ТБ 2.0" з коефіцієнтом 1,53.

Також можна поставити на те, що "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1,92.

Насамкінець ризикована ставка — "Порту заб'є, але матч виграє Арсенал" з коефіцієнтом 3,75.

Нагадаємо, матч Порту — Арсенал відбудеться завтра, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.