Дізнайся, на що можна поставити у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Гравці Арсеналу, Getty Images
20 лютого 2024, 12:20
У середу, 21 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому між собою зіграють Порту та Арсенал, у якому виступає українець Олександр Зінченко.
За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Мікеля Артети. Так на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1,70, тоді як успіх "драконів" оцінено показником – 5,70.
Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,82.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів "ТБ 2.0" з коефіцієнтом 1,53.
Також можна поставити на те, що "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1,92.
Насамкінець ризикована ставка — "Порту заб'є, але матч виграє Арсенал" з коефіцієнтом 3,75.
Нагадаємо, матч Порту — Арсенал відбудеться завтра, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.