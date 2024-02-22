Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних фаворитів на посаду наставника мюнхенського суперклубу.

Після низки невтішних результатів в останніх матчах, Баварія оголосила про те, що в кінці нинішнього сезону головний тренер команди Томас Тухель залишить свою посаду.

Хто стане його наступником, наразі не відомо. Але спеціалісти вже визначилися з головними претендентами.

Звісно, найцікавішим варіантом виглядає Хабі Алонсо, який зі своїм Байером якраз і став однією з причин звільнення Тухеля.

Також букмекери вважають, що великі шанси очолити мюнхенський клуб є у легендарного Жозе Моуріньо. Велика імовірність і приходу до клубу Зінедіна Зідана, якого вже дуже давно чекають на тренерському містку хоча б в якомусь клубі.

Серед інших варіантів є італійці Антоніо Конте та Роберто Де Дзербі, а також і Юрген Клопп. Так, легенда дортмундської Борусії говорив, що хоче відпочити, але раптом він передумає?

Далі букмекери віддають приблизно однакові шанси очолити Баварію тренерам з Піренейського півострова – Унаі Емері, Рубену Аморіму, Луісу Енріке та Хулену Лопетегі.

Багато чуток було і про Оле Гуннара Сульшера, як про тимчасового виконувача обов'язків тренера, але керівництво вирішило дати допрацювати сезон Тухелю.

Серед інших варіантів – Массіміліано Аллегрі, Дієго Сімеоне, Хаві Ернандес і навіть Ганзі Флік (на всіх коефіцієнти близько 20).

Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, кого призначать наступним головним тренером мюнхенської Баварії?