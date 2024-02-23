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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Баварія прийматиме РБ Лейпциг на Альянц Арені у Мюнхені.

Матч цих двох колективів у першому колі турніру завершився результативною нічиєю (2:2).

Фаворитами майбутньої дуелі букмекери вважають господарів поля. Так, на перемогу підопічних Томаса Тухеля пропонується коефіцієнт 1.73. Потенційний успіх "биків" оцінюється показником 4.50.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40.

Тож на що ставити?

Баварія зараз у кризі, а протягом останніх 4 дуелей з Лейпцигом вони жодного разу не святкували звитягу (2 нічиї та 2 поразки). У такому випадку, доволі непоганим варіантом виглядає фора +1.0 на гостей з коефіцієнтом 1.76.

Незважаючи на досить суперечливий сезон самої Баварії, її нападник Гаррі Кейн продовжує демонструвати високу результативність. Ймовірність його голу у ворота РБ Лейпциг оцінюється показником 1.60.

Зазвичай, протистояння цих двох команд дарують глядачам чимало голів. Пропонуємо варіант "тотал більше 3.5" у матчі з коефіцієнтом 2.13.

Нагадаємо, матч Баварія — РБ Лейпциг відбудеться у суботу, 24 лютого. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку на нашому сайті.