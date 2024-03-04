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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Посеред цього тижня повертаються єврокубки, тож на пізні вечори можете нічого не планувати — матчі-відповіді в усіх парах будуть достатньо цікавими для того, аби їх не пропустити. Та навіть у Лізі Європи та Лізі конференцій уже утворюються такі двобої, що й на два менших за рангом міжнародні турніри вже цілком можна споглядати. А на десерт буде мегапоєдинок у АПЛ наприкінці тижня.

Баварія — Лаціо (перший матч – 0:1)

Вівторок, 5 березня, 22:00. Стадіо Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Поразка від Баєра (0:3) не звільнила Томаса Тухеля з посади головного тренера мюнхенської Баварії, невдача на Стадіо Олімпіко в першій частині дуелі проти римського Лаціо (0:1) — так само. А ось хиба в грі проти Бохума після цього (2:3) — таки звільнила. Щоправда, із відтермінуванням до завершення сезону. Але це все — банальні умовності. Баварія минулими вихідними зіграла внічию проти Фрайбурга (2:2), після чого Тухелю доступно пояснили, що або він долає етап 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, або на наступний день може не приходити на роботу.

Із таким ультиматумом Баварії просто нікуди діватись. І тут цікава ситуація полягає в тому, що гравці реально можуть підтвердити чутки щодо того, що саме вони стали каталізаторами процесу звільнення головного тренера. Звичайно, ціною власної репутації, бо виліт від Лаціо, при всій повазі, мюнхенцям просто не пробачать місцеві вболівальники. У них і так терпець урвався, а тут ще й Тухель залишається на чолі клубу. І якими б не були проблеми римлян у цьому сезоні, але можливості створити сенсацію в них реально наявні.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1,25, імовірність нічиєї оцінюється в 6,11, а успіх Лаціо — у 11,59.

Рома — Брайтон

Четвер, 7 березня, 19:45. Стадіо Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Поки Жозе Моурінью працював на чолі італійської Роми, довкола клубу було багато розмов, але діла було реально мало. За це, власне, португальця й звільнили в підсумку, після чого до клубу прийшов Даніеле Де Россі, і, реально, що ви чули про "вовків" у пресі відтоді? Нічого? От і ми так само. А подивіться на результати команди — десять останніх матчів і лише одна поразка від дивовижного Інтера, яку той буквально вигризав на Стадіо Олімпіко (2:4). Чи було колись таке при Жозе? Може й було, проте хто зараз пригадає?

Але зараз у римлян буде дуже важкий іспит Брайтоном, від якого під орудою Роберто Де Дзербі ніхто не знає, чого чекати. Зараз у "чайок" поганий період, а у їхнього головного тренера — навпаки. Про італійця тільки й говорять у якості призначення до більш статусного клубу, так що є всі передумови для того, що він залишить Брайтон та піде на підвищення. Але робити це з досягненнями в єврокубках було б значно цікавіше, тож три матчі без перемог позаду англійців не дуже-то й хвилюватимуть. У них що не гра, то американські гірки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Даніеле Де Россі становить 2,11, імовірність нічиєї оцінюється в 3,66, а успіх Брайтона — у 3,23.

Аякс — Астон Вілла

Четвер, 7 березня, 19:45. Йоганн Кройф Арена (Амстердам, Нідерланди)

Амстердамці в дуже скрутному становищі, але поступово намагаються виповзти з кризи хоча на внутрішній арені, бо наразі пролітають навіть повз кваліфікацію Ліг чемпіонів УЄФА. Очевидно, що за таких умов марити єврокубковими трофеями — зась, тому наскільки далеко зможуть зайти, настільки й зайдуть, і ніхто їм нічого на це не скаже поганого.

А ось у бірмінгемської Астон Вілли ситуація інакша. Стабільності вже "левам" трохи й не вистачає, проте під орудою Унаї Емері вони все одно можуть зачепитись за єврокубковий трофей. Не Ліга Європи, певна річ, але іспанцю байдуже, що вигравати, аби тільки вигравати. Там і в чемпіонаті планується класна битва за Лігу чемпіонів для Вілли, тож друга частина сезону в неї гарантовано буде не нудною. Та чи успішною в підсумку?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Астон Вілла. Коефіцієнт на перемогу команди Унаї Емері становить 1,60, імовірність нічиєї оцінюється в 4,35, а успіх Аякса — у 4,90.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 10 березня, 17:45. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Команда Хосепа Гвардіоли перемогла "на зубах" у дербі Манчестера в битві проти Юнайтед минулими вихідними, і тепер чекатиме не тільки на матч-відповідь проти данського Копенгагена в Лізі чемпіонів посеред тижня, де, узагалі-то, також помилятись не можна, а й на двобій на Енфілді. Чемпіонський двобій, як багато хто каже.

А в Ліверпуля тим часом дилема. У четвер треба їхати до Праги на матч проти Спарти, яка перебуває у видатних кондиціях, і там також треба хоча б не згоріти з надто великим рахунком. А потім треба повертатись додому й за три дні грати чи не найголовніший матч весняного періоду в контексті АПЛ. Магія Енфілда? На це треба розраховувати? Бо з кадрами все дуже погано, і на обох фронтах основу застосувати не вийде. То де ж ми побачимо тих самих "пекельних дітлахів Клоппа"?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 2,34, імовірність нічиєї оцінюється в 3,77, а успіх Ліверпуля — у 2,88.