Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 28-му турі Ла Ліги-2023/24 Жирона прийматиме Осасуну на Естаді Монтіліві.

Фаворитами майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Мічела. Так, на їхню перемогу пропонується коефіцієнт 1,63, тоді як потенційна звитяга клубу з Памплони оцінюється показником 5,50. Коефіцієнт на нічийний результат — 4,25.

Зустріч цих двох команд у першому колі (12 тур) завершилась виїзною перемогою Жирони з рахунком 4:2.

Тож на що ставити?

Каталонці вдома грають дуже добре, тоді як Осасуна на виїзді — навпаки. Пропонуємо розглянути варіант зі звитягою Жирони з тоталом матчу менше 4,5, що оцінюється показником 1,95.

За версією букмекерів, найбільш імовірно, що голом за господарів поля зможе відзначитися саме український нападник Артем Довбик. На цей сценарій пропонується коефіцієнт 1,85.

Букмекери вважають, що у матчі, скоріше за все, буде забито 2-3 голи. Такий варіант оцінюється показником 1,93.