Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У двадцять восьмому турі чемпіонату Італії поміж собою зіграють туринський Ювентус та бергамаська Аталанта.

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі. На перемогу команди Массіміліано Аллегрі дається коефіцієнт — 2.33. Успіх підопічних Джан П’єро Гасперіні оцінюється в 3.50.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.20 рази.

Тож на що ставити?

Очікується складна гра для обох команд, які перебувають не в найкращих кондиціях. Скоріше за все, Юве обере звичну тактику посушливого футболу, що залишить нас без значної кількості голів — ТМ 2.5 з коефіцієнтом 1.63.

При цьому господарі, на нашу думку, виграють хоча б у одному з таймів — 1.68.

Також можна ризикнути й передбачити перевагу команди Аллегрі за кількістю карток у грі, коефіцієнт — 2.58.

Початок матчу — сьогодні о 21:45. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.