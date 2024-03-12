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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Сьогодні, 12 березня, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між собою зіграють Барселона та Наполі.

Фаворитом майбутнього матчу є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як успіх Наполі оцінюється показником 4.33.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 3.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.62.

Також можна поставити те, що Наполі заб'є, але Барселона пройде далі. На це пропонується коефіцієнт – 3.27.

Крім цього, можна поставити на прохід однієї з команд у наступний раунд турніру, незалежно від результату гри в основний час. На Барселону коефіцієнт – 1.40, а на "неаполітанців" – 2.95.

Нагадаємо, матч Барселона — Наполі пройде сьогодні, 12 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.