Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють мадридський Атлетіко та міланський Інтер. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь італійців.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі. На перемогу команди Сімоне Індзагі дається коефіцієнт — 2.45. Успіх підопічних Дієго Сімеоне оцінюється в 3.05.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.40 рази.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі цілком імовірний додатковий час. Коефіцієнт на цю подію — 4.05.

При цьому господарі, на нашу думку, заб’ють першими — 2.16.

Додамо, що, на нашу думку, команда Сімеоне отримає більше карток у грі (Фора -1), коефіцієнт — 2.67.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.