Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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13 березня 2024, 12:06
У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють мадридський Атлетіко та міланський Інтер. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь італійців.
За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі. На перемогу команди Сімоне Індзагі дається коефіцієнт — 2.45. Успіх підопічних Дієго Сімеоне оцінюється в 3.05.
Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.40 рази.
Тож на що ставити?
Вважаємо, що в цьому матчі цілком імовірний додатковий час. Коефіцієнт на цю подію — 4.05.
При цьому господарі, на нашу думку, заб’ють першими — 2.16.
Додамо, що, на нашу думку, команда Сімеоне отримає більше карток у грі (Фора -1), коефіцієнт — 2.67.
Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.