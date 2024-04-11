Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі після жеребкування 1/4 фіналу.

Ліга Європи виходить на фінальний відтинок. Після жеребкування чвертьфіналу турніру склалися наступні пари:

Мілан (Італія) - Рома (Італія)

Баєр Леверкузен (Німеччина) - Вест Гем (Англія)



Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія)

Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)

Букмекери вважають головним фаворитом турніру Ліверпуль. Поставити на команду Юргена Клоппа можна з коефіцієнтом 2. Другим претендентом на трофей цілком очікувано вважається Баєр — 4,3. Також непогані шанси в Мілана — успішний прогноз на перемогу італійського гранда примножить ваші гроші у 7 разів.

Дещо гірші шанси перемогти в Лізі Європи в Вест Гема. Команда Моєса в минулому сезоні виграла Лігу конференцій і хоче ще один міжнародний трофей. Коефіцієнт на успіх "молотобійців" — 13,5. Поруч з ним в списку знаходиться Рома з показником 14.

Андердогами турніру вважаються Бенфіка, Аталанта та Марсель. На них пропонуються коефіцієнти 17, 19 та 21 відповідно.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця Ліги Європи.