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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Поточний вікенд буде без клубних поєдинків, але тому є логічне пояснення — національні команди борються за вихід на Євро-2024, а також є низка цікавих товариських зустрічей.

Давайте ж подивимося, що подивитися на цьому вікенді!

Англія — Бразилія

Субота, 23 березня, 21:45, стадіон Вемблі (Лондон, Англія)

Вперше у 2024 році яскраві вогні "Вемблі" осяють Англію в суботу ввечері, коли "Три леви" зійдуться з Бразилією в товариській битві. Поки підопічні Гарета Саутгейта посилено готуються до Євро-2024, їхні південноамериканські гості мають намір перервати деморалізуючу серію невдач у першій грі Доріваля Жуніора на посаді головного тренера.

Через три роки після невдачі на "Вемблі" у фіналі Євро-2020 цьогорічна континентальна першість може стати для Саутгейта останнім шансом нарешті принести ще одну порцію міжнародної слави прихильникам "трьох левів", які не мають часу на виправдання від менеджера з неймовірним набором талантів у своєму розпорядженні.

Після 2022 року, який краще відправити на останні сторінки підручників з історії ФА, коли Англія зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу та втратила свій найвищий статус у Лізі націй, підопічні Саутгейта втратили лише чотири очки на шляху до першого місця у відбірковому циклі Євро-2024.

Дві перемоги над переможцями Євро-2020, Італією, з'явилися саме в такій послідовності, тоді як пара нічиїх з Україною та Північною Македонією (остання була останнім результатом Англії) були єдиними плямами до того, як підопічні Саутгейта зіграли внічию з Данією, Словенією та Сербією у відносно сприятливій групі.

Перш ніж підопічні Саутгейта зможуть мріяти про європейську першість або розпочати боротьбу за повернення до Ліги А Ліги націй проти Греції, Фінляндії та Республіки Ірландія у другому ешелоні, "Три леви" мають провести чотири товариські матчі в календарі на 2024 рік, другий з яких — з Бельгією, яка приїде на "Вемблі" через три дні після зупинки в Бразилії.

Ісландія та Боснія і Герцеговина стануть останніми тестами Англії перед Євро-2024 у червні, перш ніж третя за рейтингом нація світу сяде на літак до Німеччини, а підопічні Саутгейта прийматимуть Бразилію, яка не програє вже 10 матчів з часу своєї кампанії на ЧС-2022, що завершилася поразкою від Франції.

У той час як Англія провела 2023 рік, не зазнавши жодної поразки, бразильська ера після Тіте розпочалася з катастрофічного старту: п'ятиразові чемпіони світу прибувають на "Вемблі" після трьох поразок у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року.

Повільно регресуючи в групі 10 команд КОНМЕБОЛ після того, як взяли сім очок з дев'яти проти Болівії, Перу та Венесуели, "селекао" поступилися Уругваю, Колумбії та Аргентині в своїх попередніх трьох матчах під керівництвом Фернандо Дініса, що стало найгіршою серією їхньої форми за останні 22 роки. Незважаючи на нехарактерну для себе червону смугу, Бразилія все ще перебуває на шляху до кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року — вона посідає шосте місце.

Два товариські матчі з Англією та Іспанією — чудова нагода для підопічних Доріваля Хуніора повернутись у стрій, або, навпаки, знизити національний дух напередодні Копа Америка 2024 року, де на них чекають Колумбія, Парагвай та Коста-Ріка або Гондурас у груповому турнірі.

Певною втіхою може бути статистика очних зустрічей Бразилії з Англією, якій вона програла лише чотири рази з попередніх 26 матчів, але останній товариський матч між цими командами в листопаді 2017 року завершився нудною безгольовою нічиєю.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Англії — 2.04, нічия — 3.65, перемога Бразилії — 4.20. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Франція — Німеччина

Субота, 23 березня, 22:00, Стад де Франс (Париж, Франція)

Сім місяців тому "Die Mannschaft" обіграли "Bleus" з рахунком 2:1, а цього вікенду відбудеться перший матч обох команд у цьому році, оскільки підготовка до Євро-2024 набирає обертів.

Після "розбитого серця" на чемпіонаті світу 2022 року та незабутньої кампанії в Лізі націй, де вони ледве врятувалися від вильоту до другого ешелону, Франція пройшла свою відбіркову групу Євро-2024 лише з однією "крихітною плямою".

Сім матчів принесли сім перемог підопічним Дідьє Дешама, які зробили дубль у ворота Нідерландів, а також розгромили Гібралтар з рахунком 14:1, здобувши найбільшу перемогу в своїй історії, перш ніж втратити єдині очки в групі в нічиїй 2:2 з Грецією.

Однак перше місце в групі вже давно було закріплено, і "Les Bleus" за збігом обставин возз'єднаються з суперниками по кваліфікації Нідерландами та суперником по Лізі націй-2022/23 Австрією на груповому етапі, а також з одним з чотирьох претендентів на плей-оф — Уельсом, Фінляндією, Польщею або Естонією.

Березневі товариські матчі з Німеччиною та Чилі, які завітають на Помаранчевий велодром у Марселі через три дні після Німеччини, є останніми двома шансами Франції справити враження на тренера напередодні Євро-2024, де "сині" намагатимуться завершити безплідну 24-річну серію, не піднявши омріяну континентальну корону.

Інший шлях до європейської слави може пролягти через Лігу націй для Франції, яка разом з Ізраїлем, Бельгією та Італією потрапила до групи 2 Ліги А, що розпочнеться цієї осені, і підопічні Дешама здобули п'ять перемог поспіль у домашніх матчах напередодні довгоочікуваного візиту до Німеччини.

Завдяки зусиллям Томаса Мюллера та Лероя Сане у вересні німці завершили шестиматчеву безвиграшну серію проти Франції з рахунком 2:1, а перший з них також був на висоті, коли Die Mannschaft востаннє перемагала Les Bleus на французькій землі у 2013 році, коли перемогу допоміг здобути Самі Хедира.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Франції — 1.86, нічия — 3.90, перемога Бразилії — 4.30.

Україна — Ісландія

Вівторок, 26 березня, 21:45, стадіон Тарчинські (Вроцлав, Польща)

Для України та Ісландії зараз або ніколи.

Обидві команди зійдуться наступного тижня у фіналі плей-оф Євро-2024, а переможець цього протистояння забезпечить собі путівку на цьогорічний чемпіонат Європи.

Україна не програє в останніх чотирьох матчах, здобувши три перемоги та одну нічию за цей період. У четвер ввечері вони здолали Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 і забронювали собі місце у фіналі. Здавалося, що вони прямують до вильоту після того, як Боснія відкрила рахунок на 56-й хвилині завдяки автоголу Миколи Матвієнка. Однак Україна не здавалася, забивши двічі наприкінці гри, і вирвавши чудову перемогу.

Роман Яремчук зрівняв рахунок на 85-й хвилині, а на 88-й хвилині Артем Довбик забив переможний м'яч. Ісландія, з іншого боку, виграла три останні матчі, включаючи перемогу над Ізраїлем 4:1 у півфіналі плей-офф Євро-2024.

Вони переломили ситуацію після того, як Ізраїль відкрив рахунок у першому таймі завдяки пенальті Ерана Захаві, а потім забив чотири голи без відповіді.

Ісландія пережила пізній переляк, коли Ізраїль отримав пенальті наприкінці другого тайму. Однак Захаві не реалізував пенальті, який би зрівняв рахунок у матчі — 2:2.

Ісландія забила два голи наприкінці матчу, щоб зробити рахунок 4:1 і запечатати своє місце у фіналі плей-оф.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога України — 1.58, а на вікторію Ісландії — 5.95 у основний час. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.