У рамках товариського матчу між собою зіграють Італія та Еквадор. За версією букмекерів, Італія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.94, а перемога гостей — 4.65. 
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 1.98. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо ризикнути і поставити на перемогу Італії. Все ж коефіцієнт 2.94 виглядає дуже "апетитно". 
Також пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 2.21. 
Можна ще поставити на гол Джакомо Распадорі з показником 3.30. 
Слідкуйте за перебігом матчу Італія — Еквадор на Football.ua