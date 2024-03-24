Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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24 березня 2024, 18:59
У рамках товариського матчу між собою зіграють Італія та Еквадор. За версією букмекерів, Італія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.94, а перемога гостей — 4.65.
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 1.98.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо ризикнути і поставити на перемогу Італії. Все ж коефіцієнт 2.94 виглядає дуже "апетитно".
Також пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 2.21.
Можна ще поставити на гол Джакомо Распадорі з показником 3.30.