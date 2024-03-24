Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках товариського матчу між собою зіграють Італія та Еквадор. За версією букмекерів, Італія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.94, а перемога гостей — 4.65.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 1.98.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо ризикнути і поставити на перемогу Італії. Все ж коефіцієнт 2.94 виглядає дуже "апетитно".

Також пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 2.21.

Можна ще поставити на гол Джакомо Распадорі з показником 3.30.