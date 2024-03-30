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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події квітня 2024 року.

Квітень — ще один насичений місяць у футболі — на нас чекають не лише протистояння в національних чемпіонатах, а й кубкові битви, а також чвертьфінали єврокубкових баталій. Про все по порядку...

Football.ua традиційно представляє вашій увазі список головних подій, які відбудуться у квітні 2024 року.

3 квітня. Шахтар – Чорноморець. Кубок України

Нашу добірку відкриває вітчизняний футбол, а саме півфінальне протистояння у Кубку України між донецьким Шахтарем та одеським Чорноморцем.

Донецький Шахтар на своєму шляху до півфіналу обіграв Верес (3:0), після чого був сильнішим за Вікторію (3:0). У свою чергу Чорноморець зіграв на один матч більше, вибивши з турніру Лівий Берег (2:1), Кривбас (2:1) та Зорю (4:1). Як бачимо дорога у "моряків" була набагато небезпечніша і складніша, але зараз одеситам буде ще складніше.

Після вильоту з єврокубків у "гірників" вільніший графік і команда може грамотно розраховувати свої сили. Перед матчем з "моряками" Шахтар зіграє проти Оболоні (30 березня) і зараз команда Маріно Пушича на ходу і лідирує у чемпіонаті, маючи дві гри у запасі.

Чорноморець підходить до протистояння проти "гірників" у жалюгідному стані — десь завадили травми, десь була невдача. У підсумку в чотирьох матчах 2024 року була лише одна нічия з Оболонню та три поразки. Після 20 ігор Чорноморець посідає 10 місце у чемпіонаті і команді Романа Григорчука потрібно терміново виправлятися, щоб потім не турбується про прописку в УПЛ — тим більше, що попереду гра з Поліссям (30 березня), яке розпочало рік так само катострофічно, як і "моряки" .

Безумовно, шансів у півфіналі Кубка України більше у Шахтаря, який є не лише фаворитом матчу, а й турніру, з урахуванням того, що розіграш вже залишило київське Динамо. "Моряки" можуть показати зуби, але в успіх віриться важко.

За версією Pinnacle, Шахтар має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.34, а перемога Чорноморця — 3.76. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.94.

6 квітня. Атлетік – Мальорка. Кубок Іспанії

Ще одне кубкове протистояння — цього разу фінал Кубка Іспанії, в якому не зіграють Барселона та Реал. Битву за трофей проведуть Атлетік та Мальорка.

У битві за путівку до фіналу турніру Атлетік вибив Барселону у додатковому часі, а потім нокаутував ще одного фаворита – мадридське Атлетіко. І якщо Атлетік ще хтось чекав у фіналі, то Мальорка – темна конячка, яка вибила Жирону з українцями у складі та Реал Сосьєдад, здобувши перемогу у серії пенальті.

Атлетік у своїй історії 23 рази (друге місце у рейтингу) брав трофей, але востаннє це вдавалося зробити у далекому 1984 році. Для Мальорки це буде третій фінал Кубка і один із них був вдалим – у 2003 році. Кому успіх усміхнеться цього разу — подивимося на полі.

За версією Pinnacle, Атлетік має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога Мальорки — 5.10. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.

9 квітня. Арсенал — Баварія та Реал Мадрид — Манчестер Сіті. Ліга чемпіонів

Перші два чвертьфінальні матчі пройдуть у вівторок, 9 квітня.

У першій грі Арсенал зустрінеться з Баварією. У цьому випадку фаворитом можна вважати команду Мікеля Артети, яка зараз на ходу і виборює золоті медалі в АПЛ. У той же час Баварія може переключити всю свою увагу на Лігу чемпіонів, тому що в Бундеслізі, схоже, все вже зрозуміло — до Баєра команді Томаса Тухеля далекувато.

За версією Pinnacle, Арсенал має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.02, а перемога Баварії — 3.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.62.

У другій зустрічі зустрінуться два фаворити — Реал Мадрид та Манчестер Сіті. Безумовно, це одне з найгучніших протистоянь місяця і сказати, хто буде сильнішим – практично неможливо. Команда Хосепа Гвардіоли виглядає впевнено по грі, але всі ми чудово знаємо, як підопічні Карло Анчелотті перетворюються в Лізі чемпіонів, де успіх часто буває на боці "вершкових".

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.35, а перемога Реала — 2.88. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.

10 квітня. Атлетіко – Боруссія Д та ПСЖ – Барселона. Ліга чемпіонів

Наступного дня пройдуть ще два чвертьфінальні матчі в головному єврокубковому турнірі.

У першій зустрічі мадридський Атлетіко зустрінеться із дортмундською Боруссією. Якщо для "матрацників" такі стадії єврокубків останнім часом є повсякденною справою, то для "джмелів" це досить рідкісне явище. Хто буде сильнішим, сказати складно, але більше віриться в мадридський клуб та Дієго Сімеоне.

За версією Pinnacle, Атлетіко має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.78, а перемога Боруссії Д — 4.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.62.

У другому матчі зійдуться ще два гранди — ПСЖ та Барселона. Для парижан, напевно, це остання можливість здобути головний трофей разом з Кіліаном Мбаппе і поки що справи у команди Луїса Енріке на висоті.

У той же час Барселона, можна сказати, подолала кризу в результатах, тож "блаугранас" можна вважати якісною бойовою одиницею. Можна очікувати рівної гри та битви до останньої секунди.

За версією Pinnacle, ПСЖ має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.99, а перемога Барселони — 3.48. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.75.

20 квітня. Манчестер Сіті – Челсі. Кубок Англії

Ще одне кубкове протистояння і знову у нашому списку фігурує Манчестер Сіті – цього разу півфінал Кубка Англії проти лондонського Челсі.

Як бачимо для команди Хосепа Гвардіоли, битва йде на всіх фронтах і скрізь буде дуже складно, так що зберегти всі позиції — складне завдання, враховуючи травми гравців, так що склад у будь-якому випадку доведеться перетасовувати.

Все це може зіграти на руку Челсі та Маурісіо Почеттіно, у якого єврокубків немає. Це дає більше свободи дій аргентинцю для підготовки, але лазарет постійно поповнюється і це головна проблема, яка не допомагає у побудові команди. Почеттіно має українця Михайла Мудрика, який непогано показав себе в іграх за збірну України і можливо на емоційному фоні після виходу на Євро-2024 він заграє новими фарбами — принаймні є надія.

21 квітня. Реал Мадрид – Барселона. Ла Ліга

У квітні на нас чекає ще одне Ель-Класіко, в якому Реал прийме Барселону і, можливо, цей матч вже вирішить долю чемпіонства в Ла Лізі.

В іспанському чемпіонаті залишилося дев'ять турів і протистояння двох грандів заплановано на 32 тур з 38. Після 29 турів Реал набрав 72 очки і на вісім балів випереджає Барселону. Позаду йде Жирона, на рахунку якої 62 очки.

Якщо Реал та Барселона показуватимуть стабільні результати, то очна дуель може поставити крапку. Хто фаворит – сказати складно, але матч буде дуже спекотним і це гарантовано.

21 квітня. Боруссія Д – Баєр. Бундесліга

Насамкінець протистояння з німецької Бундесліги, де леверкузенський Баєр крокує до чемпіонства і це буде матч між "аптекарями" та дортмундською Боруссією, яка веде боротьбу за місце у Лізі чемпіонів.

В обох клубів досить насичений графік з єврокубками, але при цьому Баєр ще не програвав у нинішньому сезоні і хто завдасть першої поразки в кампанії для команди Хабі Алонсо — велике питання, а можливо, її не буде.

До очної зустрічі Баєр проведе шість поєдинків, тоді як Боруссія – п'ять – у "аптекарів" ще буде зустріч у Кубку Німеччини проти Фортуни Дюссельдорф. За цей час може багато статися, але матч із Боруссією у 30 турі з 34, чудова можливість ще раз довести, хто на даний момент є найсильнішою командою Бундесліги.