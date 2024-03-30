Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 30-му турі чемпіонату Італії між собою зіграють Фіорентина та Мілан.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит зустрічі. На перемогу команди Стефано Піолі дається коефіцієнт — 2.50. Успіх підопічних Даніеля Ніколіні оцінюється в 3.05.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.40 разів.

Тож на що ставити?

Господарі мають суттєві проблеми в обороні в цьому сезоні, тож гості мають цим скористатись (ТБ Мілана 2.0). Коефіцієнт на так ставку складає 4.10.

Цілком можливо, що за таких умов ставка "обидві заб’ють" усе одно зіграє. Вона не така ризикована, показник — 1.71.

Підсумовуємо ставкою "Голи будуть у обох таймах", коефіцієнт — 1.73.

Початок матчу — сьогодні о 21:45. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.