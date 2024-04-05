Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У фіналі Кубка Іспанії-2023/24 Атлетік зустрінеться з Мальоркою на Естадіо де Ла Картуха у Севільї.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є клуб із Більбао. Потенційна звитяга колективу Ернесто Вальверде оцінюється показником 1.69. На нічию в основний час пропонується коефіцієнт 3.70, тоді як на можливий успіх Мальорки можна поставити з показником 6.00.

На те, що трофей дістанеться номінальним господарям, пропонується коефіцієнт 1.31. Потенційна перемога номінальний гостей оцінюється показником 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "Діапазон голів (основний час): 2-3" із коефіцієнтом 1.87.

Також непогано виглядає показник 2.07 на перемогу Атлетіка з тоталом матчу менше 3.5.

Трохи менш ризикований варіант — Атлетік не програє і тотал матчу менше 2.5, що оцінюється коефіцієнтом 1.82.

Матч Атлетік — Мальорка розпочнеться завтра, 6 квітня, о 23:00 за київським часом.