Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Ліверпуль.

За версією букмекерів, команда Еріка тен Гага — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 4,62, а перемога колективу Юргена Клоппа — 1,68.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4,61.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 1,5 з коефіцієнтом 1,38.

А також поставити на перемогу однієї з команд з різницею в рахунку з показником 2,68.

Ще один варіант — голи в обох таймах із коефіцієнтом 1,32.