У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Ліверпуль. 
За версією букмекерів, команда Еріка тен Гага — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 4,62, а перемога колективу Юргена Клоппа — 1,68. 
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4,61. 

Так на що ставити? 

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 1,5 з коефіцієнтом 1,38. 
А також поставити на перемогу однієї з команд з різницею в рахунку з показником 2,68. 
Ще один варіант — голи в обох таймах із коефіцієнтом 1,32. 
Матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль відбудеться 7 квітня о 17:30. 