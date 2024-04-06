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Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі чемпіонату Італії.

У рамках центрального матчу 31-го туру італійської Серії А на нас чекає римське дербі між Ромою та Лаціо.

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На думку букмекерів, фаворитом протистояння є підопічні Даніеле Де Россі. Потенційна звитяга Роми оцінюється показником 2.26, тоді як на можливий успіх Лаціо можна поставити з показником 3,70.

На нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,25.

Тож на що ставити?

Переможця у цьому протистоянні визначити непросто, тому пропонуємо звернути більшу увагу на голи, а саме "Обидві команди заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,93.

Враховуючи характер принципового дербі, цілком реальним виглядає варіант із хоча б одним вилученням у матчі – 2,55.

Матч Рома — Лаціо відбудеться сьогодні, 6 квітня, о 19:00 за київським часом.