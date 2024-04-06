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Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі чемпіонату Англії.

У матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Арсеналом, яке пройде на Амекс Стедіум.

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За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,65, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 5,50.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

Тож на що ставити?

Брайтон програв лише один раз на власному полі у поточному сезоні АПЛ (проти Вест Гема), проте з урахуванням великої кількості травм ключових виконавців "чайок" та високого класу "канонірів", перемога Арсеналу з форою (-1,0) виглядає доволі реальним результатом — коефіцієнт 2,08.

Очікується, що матч буде результативним, тому звернути увагу можна на подію з щонайменше трьома голами у матчі "Тотал Більше (2,5)" з коефіцієнтом 1,76.

Якщо говорити про індивідуальні дії окремих гравців, то найбільш вірогідним виглядає гол універсала "канонірів" Кая Гаверца, який оцінюється в 3,0.

Матч Брайтон — Арсенал відбудеться сьогодні, 6 квітня, о 19:30 за київським часом.