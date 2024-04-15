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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На третьому тижні квітня ми продовжуватимемо говорити про чвертьфінали єврокубків, але цього разу в нас буде ще й якісні афіші на вихідних. І якщо інфоприводів навіть за спокійного розкладу було вдосталь за останні дні, то можна тільки уявити, що буде відбуватись найближчим часом.

Барселона — ПСЖ (перший матч – 3:2)

Вівторок, 16 квітня, 22:00. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)

Каталонська Барселона минулого тижня завітала до Парижу, виграла важкий матч на полі суперників, і повезла із собою назад додому мінімальну перевагу над чемпіонами Ліги 1. Усі в шоці, бо команду Хаві навряд чи вважали фаворитом пари, а той факт, що Кіліана Мбаппе на полі того вечора ми так і не побачили, здивував ще більше.

І зараз усі будуть пригадувати ті легендарні 6:1 на Камп Ноу після 0:4, бо ситуація для ПСЖ за великим рахунком така сама критична, але тепер немає цього дурного "правила виїзного гола" й знову саме команді Луїса Енірке треба конче перемагати. Але є нюанс.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,25, імовірність нічиєї оцінюється в 3,94, а успіх ПСЖ — у 2,98.

Баварія — Арсенал (перший матч – 2:2)

Середа, 17 квітня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Мюнхенській Баварії теж давали небагато шансів у грі на Емірейтс, бо на її чолі стоїть Томас Тухель і, самі розумієте, що ми вже багато чого побачили у виконанні його команди цього сезону. Однак "Рекордмайстер" приїхав до столиці Великої Британії та зіграв місцями навіть трохи краще за суперників.

І тепер ситуація перевертається догори дриґом, бо Арсенал за умов чужого поля стає аутсайдером пари, а Баварія тим часом має щось протиставити чемпіонському титулу Баєра, який той здобув минулими вихідними. І якщо станеться невдача, то свою посаду Тухель може залишити одразу за підсумками вечора — ось тоді вже дійсно втрачати буде нічого.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 2,38, імовірність нічиєї оцінюється в 3,83, а успіх Арсенала — у 2,84.

Манчестер Сіті — Реал (перший матч – 3:3)

Середа, 17 квітня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Нам невідома така сила, щоб могла посунути перший матч у цій парі з позиції лідера за глядацькою увагою в цьому сезоні. Що, власне, може бути краще за гала-концерт на Сантьяго Бернабеу? Але за його підсумками ми так і не наблизились до визначення переможця пари, тож тепер залишається лише одна гра для з’ясування відповіді на це питання.

Сіті сподівається на повторення минулорічного успіху на власному полі (4:0), а Реал сподівається не відлетіти з таким самим рахунком. Бо команду Хосепа Гвардіоли дуже збудила новина про результати Арсенала та Ліверпуля в матчах чемпіонату Англії, і якби тепер цей болід не переїхав усіх суперників наприкінці сезону.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 4,35, а успіх Реала — у 4,97.

Аталанта — Ліверпуль (перший матч – 3:0)

Четвер, 18 квітня, 22:00. Стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо, Італія)

А от де була реальна шокова терапія минулого тижня, так це на Енфілді. 3:0 на користь Аталанти — це що, Голівуд? Та ні, начебто реальність, у яку раптово потрапила команда Юргена Клоппа, після чого ще й програла Крістал Пелес у чемпіонаті (0:1), а це вже майже похорони ще й для чемпіонських амбіцій.

Звісно, Юрген обіцяє, що його команда боротиметься до останнього, і ми в це залюбки віримо. Проте три голи на полі колективу Джан П’єро Гасперіні? А хто таким відзначався в цьому сезоні? Спойлер: ніхто. Відповідно, або Ліверпуль стане першим та матиме хоч якийсь шанс на вихід до наступного раунду, а бо позбудеться можливості взяти бодай один трофей у цьому сезоні. Останньому для Клоппа в клубі. Неподобство! Чи шанс на легендарну сагу?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,68, імовірність нічиєї оцінюється в 4,42, а успіх Аталанти — у 4,14.

Реал Мадрид — Барселона

Неділя, 21 квітня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Чемпіонські перегони в іспанській Ла Лізі висять на волосині. Точніше — інтрига в них. Бо за підсумком прийдешнього El Clasico все може завершитись. Якщо переможе Реал, певна річ, бо, якщо це буде Барселона, то ситуація знову почне поступово теплішати. Вісім очок різниці — це дуже багато. Сім турів до завершення сезону — а ось це дуже мало.

І потрібно команді Хаві, щоб Реал тричі програв за цей час, тоді як у суперниках у нього хіба що баскський Реал Сосьєдад на виїзді викликає реальну пересторогу. Тож очевидно, що для "блаугранас" це фінал. Але у обох команд буде ще Ліга чемпіонів посеред тижня з перевагою в добу відпочинку на користь Барси. І ось хто витратить менше сил, той і матиме перевагу. Якщо дах на Сантьяго не закриватимуть знову, певна річ, бо проти цього ще не вигадали протиотрути.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,78, імовірність нічиєї оцінюється в 4,04, а успіх Барселони — у 4,30.