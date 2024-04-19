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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Після єврокубків нас очікують гарячі вихідні. Цього вікенду буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.

Зокрема, протистояння Манчестер Сілі та Челсі у півфіналі Кубка Англії, Баєр як чемпіон вирушить на виїзд до Дортмунда, а також Ель Класіко — Реал проти Барселони.

Манчестер Сіті — Челсі

Субота, 20 квітня, 19:45, стадіон Вемблі, Лондон

Манчестер Сіті знову очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, лідируючи з 73 очками. Незважаючи на те, що впродовж сезону Сіті не завжди вдавалося реалізувати свій потенціал, команда йде за черговим чемпіонством. Ця можливість багато говорить про їхню якість та стійкість, враховуючи величезну конкуренцію та високі очікування, що стоять перед ними.

На шляху до півфіналу Кубка Англії Манчестер Сіті продемонстрував як свою ефективність, так і глибину. Кампанія розпочалася з гучної перемоги над Гаддерсфілд Таун з рахунком 5:0, за якою послідувала напружена перемога над Тоттенгемом з рахунком 1:0. Їх атакувальна майстерність знову була продемонстрована в розгромі Лутон Таун (6:2), а потім вони здолали Ньюкасл (2:0), продемонструвавши тактичну дисципліну та контроль. Такі виступи підкреслюють статус Сіті як однієї з домінуючих сил у цьому змаганні, адже за останні п'ять років вони двічі вигравали Кубок Англії, включаючи минулорічний тріумф.

Однак, варто зазначити, що останнім часом Сіті на цій півфінальній стадії виступає неоднозначно, зазнавши трьох поразок в останніх чотирьох матчах. Ця статистика, безсумнівно, не залишить їх байдужими, коли вони будуть готуватися до зустрічі з Челсі, командою, над якою вони домінували в останніх очних зустрічах, здобувши чотири перемоги та дві нічиї в останніх шести протистояннях.

З іншого боку, сезон Челсі став сагою втрачених можливостей і низької результативності, особливо з огляду на величезні інвестиції в команду. Посідаючи 9-те місце в Прем'єр-лізі з 44 очками, "сині" не виправдали очікувань, і тиск на них зростає. Цей Кубок Англії є не лише можливістю здобути трофей, але й вирішальним рятівним кругом, щоб додати позитиву в сезон, затьмарений критикою та розчаруванням.

Перед Маурісіо Почеттіно стоїть складне завдання — надихнути команду, яка демонструвала спалахи блиску, але якій бракувало послідовності. Незважаючи на невдачі, гра Челсі в Кубку Англії вражає: команда здобула вісім перемог за всю історію змагань. Їхній останній тріумф у 2018 році слугує нагадуванням про те, що вони здатні досягти успіху на великій сцені.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: прохід Манчестер Сіті — 1.31, а на прохід Челсі коефіцієнт 3.19. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Боруссія Дортмунд — Баєр

Неділя, 21 квітня, 18:30, Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд

Забезпечивши собі чемпіонський титул, леверкузенський Баєр прагне завершити безпрограшний сезон, тоді як дортмундська Боруссія посилює боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Посідаючи п'яте місце в Бундеслізі після 29 матчів, Боруссія може похвалитися 16 перемогами, вісьмома нічиїми та п'ятьма поразками, набравши загалом 56 очок і зрівнявшись з Лейпцигом у боротьбі за заповітну путівку до Ліги чемпіонів.

Незважаючи на дещо слабку атакувальну гру, Дортмунд зберігає стабільність у захисті, пропустивши 34 голи і здобувши дев'ять "чистих" перемог у 29 іграх, із середнім показником 1,96 гола за гру.

З іншого боку, Баєр домінує в турнірній таблиці чемпіонату, завоювавши титул з вражаючим результатом — 25 перемог і чотири нічиї в 29 матчах, набравши 79 очок, що на 16 очок більше, ніж у мюнхенської Баварії.

Майстерність леверкузенців поширюється на обидва кінці поля: 69 забитих м'ячів і чудова гра в обороні — лише 19 пропущених м'ячів, а також 15 "кліншитів".

В історії очних зустрічей, яка налічує 50 поєдинків з 1999 року, Дортмунд має невелику перевагу з 22 перемогами проти 16 у Леверкузена, причому 12 матчів завершилися внічию. В останніх п'яти матчах Дортмунд тричі перемагав, Леверкузен — один раз і один раз зіграв внічию.

Дортмундці останнім часом здобули чотири перемоги та дві поразки в останніх шести матчах у всіх турнірах. Зокрема, вони здобули перемогу 3:1 над франкфуртським Айнтрахтом, потім історичну перемогу 2:0 над мюнхенською Баварією на Альянц Арені, хоча й зазнали поразки 0:1 від Штутгарта.

У у чвертьфіналі Ліги чемпіонів дортмундці зустрілися з мадридським Атлетіко, зазнавши поразки в першому матчі 1:2, але повернувшись додому з гучним тріумфом 4:2, забезпечивши собі півфінальне протистояння з ПСЖ.

Тим часом леверкузенський Баєр продовжує свою переможну серію, здобувши п'ять перемог поспіль, включаючи вирішальний тріумф 5:0 над бременським Вердером, який завоював свій перший титул чемпіона Бундесліги.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Боруссії — 2.44, нічия — 3.86, а перемога Баєра— 2.71. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Реал — Барселона

Неділя, 21 квітня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Ель Класіко завжди був історичним матчем в іспанському футболі, і перемога Реала на цих вихідних може зробити його недосяжним для Барселони, якій, можливо, доведеться більше зосередитися на тому, щоб тримати Жирону на відстані.

Наразі Реал очолює Ла Лігу після 31 гри. В активі Реала 24 перемоги, шість нічиїх та одна поразка, що дає йому 78 очок, на вісім пунктів більше, ніж у Барселони.

"Лос Бланкос" мають найкращу результативність у Ла Лізі цього сезону. У 31 матчі Реал забив 67 голів, в середньому 2,16 гола за гру. У захисті Реал був настільки ж послідовним, пропустивши 20 м'ячів і зберігши 16 чистих кліншитів.

Барселона посідає друге місце в Ла Лізі. В активі "блаугранас" 21 перемога, сім нічиїх і три поразки, що дає їм 70 очок, вісім очок відставання від Реала і на п'ять очок більше, ніж у Жирони.

Цього сезону "блауграна" також була однією з найрезультативніших команд, забивши 62 голи в 31 матчі, в середньому 2,00 голи за гру. Барселона була більш непослідовною в захисті, пропустивши 34 голи і зберігши 14 "кліншитів".

Реал і Барселона зустрічалися 256 разів у своїй історії, а перша зустріч відбулася у 1929 році. Небагато розділяє команди: Реал здобув 104 перемоги, а Барселона — 100, ще 52 матчі завершилися внічию.

В останніх п'яти матчах цього протистояння Реал здобув три перемоги, а Барселона — дві. У трьох з цих п'яти матчів обидві команди відзначилися у воротах суперників, і в усіх останніх п'яти матчах було забито щонайменше три м'ячі.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Реала — 1.88, нічия — 3.94, а перемога Барселони— 3.98. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

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