Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках півфіналу Кубка Англії Ковентрі на полі стадіону Вемблі зіграє проти Манчестер Юнайтед.

За версією букмекерів, "Червоні дияволи" — фаворити зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.52, а перемога " небесно-блакитних" — 6.10.

Якщо буде нічия в основний час, то на таку подію пропонується показник 4.85.

Так на що ставити?

Якщо Ковентрі вже дістався півфіналу, то буде недоречно залишати поле Вемблі бодай без одного гола. Пропонуємо ставку на це з коефіцієнтом 1.48.

Інша справа — Манчестер Юнайтед, скоріше за все, має перемогти й без овертаймів чи серії пенальті. ІТБ 2.0 Манчестер Юнайтед із коефіцієнтом 1.75.

А також пропонуємо поставити на те, що Ковентрі не програє бодай у першому таймі — Фора 0 із показником 3.50.

Матч Ковентрі — Манчестер Юнайтед відбудеться 20 квітня о 19:15.