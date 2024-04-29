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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На заключному тижні квітня, який поступово переходитиме в травень, ми повертаємось до обговорення єврокубків, де вже гратимуть півфінальні матчі. Казкові вечори попереду, бо можна буде зосередитись окремо на кожному матчі Ліги чемпіонів, а не перемикатись між паралельними дуелями. А вже у вихідні вирішиться доля так званого "срібла" в Іспанії, до чого можуть прикластись й наші збірники.

Баварія — Реал Мадрид

Вівторок, 30 квітня, 22:00. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Після жеребкування чвертьфіналів єврокубків стало зрозуміло, що та частина турнірної сітки, де є такі клуби, як мадридський Реал, мюнхенська Баварія, лондонський Арсенал та Манчестер Сіті сама себе нарекла на пам’ятні протистояння, тоді як навпроти… Навпроти грають у футбол. І команда Карло Анчелотті вже подолала одного суперфаворита в особі чемпіонів Англії, тоді як футболісти Томаса Тухеля, усупереч усім сумнівам із боку власних же фанатів, здолали чинного лідера чемпіонських перегонів АПЛ.

І тепер Баварія та Реал зустрінуться поміж собою. Мадридці — уже майже в якості чемпіона власної країни, мюнхенці — у статусі команди, яка втратила це звання на користь феноменального леверкузенського Баєра. Очевидно, що сезон для них буде визнано провальним, якщо так і не вдасться підняти жоден трофей над головою. Але для цього треба долати Реал та починати це робити вже з першої гри на власному полі. Бо інакше — ніяк. Те, що відбувається навіть із кризовими "галактікос" у цьому турнірі, термінами цього всесвіту описати неможливо.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Реала Мадрид — у 2,76.

Боруссія Д — ПСЖ

Середа, 1 травня, 22:00. Стадіон Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

А ось у цій парі інтрига просто шалена. І самі команди її додатково розігріли провальними матчами цими вихідними. Парі Сен-Жермен міг достроково здобути черговий чемпіонський титул Ліги 1, який і так від нього нікуди вже не втече. Але натомість зіграв унічию проти Гавра на власному полі (3:3) — шампанське довелось ховати назад до холодильника. Боруссія ж натомість поїхала до Лейпцига й отримала ледь не розгром від прямого конкурента в боротьбі за місця в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік (1:4).

І так, усі розумію, що Німеччина, скоріше за все, отримає п’ятий слот у головному турнірі та "джмелі" скоріше за все, опиняться в ньому й без обов’язкової перемоги в поточному розіграші. Хіба що всі три команди від Бундесліги програють всі шість півфінальних матчів, але ж у них є Баєр на всяк випадок, а в нього є та сама 90+7 хвилина, тож і однієї нічиєї буде цілком достатньо. Але Боруссію це не цікавить — у неї є шанс знову опинитись у фіналі на Вемблі, і якщо по той бік поля там буде Баварія, то це буде такий флешбек, якого сучасний світ ще не бачив. Ну й навряд чи французи організують щось накшталт "жовтої стіни" на головному стадіоні Англії.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 2,47, імовірність нічиєї оцінюється в 3,68, а успіх Боруссія Д — у 2,81.

Марсель — Аталанта

Четвер, 2 квітня, 22:00. Стадіон Велодром (Марсель, Франція)

У Марселя сезон складався дуже погано й донецький Шахтар мав усі шанси вибити його з Ліги Європи УЄФА. Але звідкись "провансальці" дістали Жана-Луї Гассе й він зробив із ними справжнє диво. На наш жаль, тільки на один матч-відповідь, бо далі Марсель як грав погано, так і продовжує це робити. Лише в останніх турах Ліги 1 хоч якісь очки почали здобувати, але все одно пропускають у кожній грі мінімум одного разу й реально ризикують не потрапити до єврокубків через чемпіонат, якби не остання перемога над прямим конкурентом — Лансом, яка все міняє (2:1).

У бергамаської Аталанти тим часом є аж два шляхи до Ліги чемпіонів, тож вона особливо не переймається. Через чемпіонат? Так треба почекати на чергову осічку Роми й самим не змарнувати нагоду. Через Лігу Європи? Так тут пощастило не потрапити на Баєр у півфіналі, тож шлях до вирішальної гри відкритий. Ліверпуль залишився за бортом турніру саме через гру проти "Богині", тож про який Марсель ми говоримо? Хоча… Що в тих, що в тих — криза. А у бергамасків аж три турніри в радіусі досяжності, тож травень буде в них реально шалений.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Марсель. Коефіцієнт на перемогу команди Жана-Луї Гассе становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Аталанти — у 2,91.

Рома — Баєр

Четвер, 2 травня, 22:00. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Леверкузенський Баєр уже є чемпіоном Німеччини, із чим його привітав увесь футбольний світ, бо це — нереальне досягнення Хабі Алонсо, без жодних сумнівів. Після цього "фармацевти" вже потрохи почали відпускати справи в чемпіонаті, але ці 90+7 хвилини… просто зводять із розуму. Безпрограшна серія триває якимось дивом, тож італійській Ромі треба готуватись не на 90 хвилин у обох протистояннях, а хоч на по 120.

І Де Россі вже провів попередню репетицію цього сценарію на полі Наполі минулими вихідними. Ледь вигризли нічию "вовки" на останніх хвилинах (2:2), тож "Партенопеї" й досі за бортом єврокубків, а римляни й досі в зоні Ліги чемпіонів, якщо ми вже говоримо про п’ять команд для Італії в цьому турнірі. Дістатись до Болоньї — то щось схоже на фантастику, хоча час ще є, а ось утратити позиції в гонитві з Аталантою — реальна проблема. Тож у Роми два турніри в самому розпалі й недосвідчений Де Россі може не втримати команду. Хоча навпроти нього буде Алонсо в такому самому статусі, і це вже окрема сторінка в історії цього двобою.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баєр. Коефіцієнт на перемогу команди Хабі Алонсо становить 2,09, імовірність нічиєї оцінюється в 3,47, а успіх Роми — у 3,68.

Жирона — Барселона

Субота, 4 травня, 19:30. Стадіон Монтіліві (Жирона, Іспанія)

Нічого крутішого за каталонське дербі цими вихідними в Іспанії не буде — це точно. І якщо в ньому братимуть участь обидва українці в складі команди Мічела, то це буде для нас справжнє шоу. Але ставки дуже великі, бо йдеться про другу сходинку турнірної таблиці. У обох команд при цьому залишився тільки чемпіонат у поточній кампанії, тому одне очок відставання для "блаугранас" фактично нічого не важить.

Біда для Жирони полягає ще в тому, що цей бал реально нічого не важить, бо в Барси є матч у запасі, тож нічия в прийдешній грі господарів Монтіліві не влаштовує. Хоча вони й без того проводять казковий сезон, тож навіть підсумкову третю сходинку їм пробачать, бо Ліга чемпіонів уже фактично нікуди не втече. Але завжди хочеться більшого, тоді як уже є досвід перемоги над регіональним конкурентом узагалі на його полі. Так чому б і не спробувати зробити це ще раз? Кризовий період, здається, уже відійшов у вічність.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,28, імовірність нічиєї оцінюється в 3,84, а успіх Жирони — у 2,99.