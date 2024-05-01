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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події травня 2024 року.

Фініш сезону, очікується розв'язка не тільки в національних чемпіонатах, а й кубкових турнірах. Зокрема, ми дізнаємося фіналістів Ліги чемпіонів, а також тих, хто виграє Кубок Англії та України.

Football.ua традиційно представляє вашій увазі список головних подій, які відбудуться у травні 2024 року.

1 травня. Боруссія Дортмунд — ПСЖ. Ліга чемпіонів

Дортмундській Боруссії не щастить у протистоянні з Парі Сен-Жермен. Німецька команда виграла лише одну з шести попередніх зустрічей, і тепер вони прагнуть здобути успіх у двоматчевому півфіналі Ліги чемпіонів проти парижан, перший матч якого відбудеться в середу в Дортмунді.

До того ж, на вихідних дортмундці програли РБ Лейпцигу в Бундеслізі з рахунком 4:1, і тепер вони повинні спробувати відігратися проти команди, яка не зазнала поразок в останніх чотирьох матчах.

До складу дортмундців може повернутися Матс Гуммельс, який відновлюється після травми, отриманої в матчі з РБ Лейпцигом. Втім, участь Доніеля Малена та Яна Матсена залишається під питанням. Себастьєн Алле, у якого травма гомілковостопа, швидше за все, пропустить це важливе протистояння.

Тим часом, Парі Сен-Жермен має намір повернути до стартового складу Кіліана Мбаппе після того, як він був відсутній у нещодавньому матчі з Гавром. Хоча Преснел Кімпембе повернувся до тренувань, цей матч може бути занадто раннім для його появи на полі.

За версією Pinnacle, ПСЖ має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.47, а перемога Боруссії — 2.8. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.7.

4 травня. Жирона — Барселона. Чемпіонат Іспанії

І Жирона, і Барселона в певні моменти змагалися з мадридським Реалом, однак "лос Бланкос" зрештою стали беззаперечними лідерами Ла Ліги в цьому сезоні.

Господарі поля, Жирона, проводять блискучу кампанію. Минулого сезону Жирона фінішувала десятою і зараз знаходиться на шляху до рекордно високого фінішу в історії чемпіонату. Господарі поля стоять на порозі історії і потенційно можуть забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Наразі Жирона посідає третє місце в чемпіонаті після 33 зіграних матчів, маючи 13 очок відриву від Атлетіка Більбао, який посідає п'яте місце. Перемога забезпечила б Жироні вихід до Ліги чемпіонів вперше в історії. Поразка від Барселони разом з перемогою в Більбао лише відтермінувала б їхнє святкування на пару тижнів. Жирона все ще може математично виграти титул чемпіона, хоча це практично неможливо, враховуючи відставання від Реала в очках.

У середньому Жирона набирає 2,15 очка за гру в цьому сезоні. В атаці вони забили 69 голів у 33 іграх, в середньому 2,09 гола за гру.

Що стосується чемпіонів минулого сезону, то Барселона майже напевно поступиться чемпіонським титулом Реалу, особливо після поразки в Ель-Класико з рахунком 3:2. Гості також забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів після того, як обіграли Валенсію (4:2).

За версією Pinnacle, Барселона має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.45, а перемога Жирони — 2.75. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.84.

5 травня. Ліверпуль — Тоттенгем. Чемпіонат Англії

До завершення чемпіонської гонки залишилося три гри, але Ліверпулю потрібні не лише перемоги, але й поразки від суперників, щоб зберегти шанси на чемпіонський титул. Натомість Тоттенгем перебуває в епіцентрі боротьби за вихід до Ліги чемпіонів, і йому потрібна перемога, щоб наздогнати Астон Віллу.

Ліверпуль наразі посідає третє місце в Прем'єр-лізі після 35 ігор. В активі "червоних" 22 перемоги, дев'ять нічиїх і чотири поразки, що дає їм 75 очок, на п'ять пунктів відстаючи від Арсеналу, який очолює турнірну таблицю.

Цього сезону "червоні" були серед найрезультативніших, забивши 75 голів у 35 іграх, в середньому по 2,21 гола за гру.

Тоттенгем розташувався трохи нижче Ліверпуля — на п'ятому місці в Прем'єр-лізі. У 33 матчах "шпори" здобули 18 перемог, шість нічиїх і дев'ять поразок, що залишає їм 60 очок, на сім пунктів відстаючи від Астон Вілли, яка посідає четверте місце в Лізі чемпіонів.

У 33 матчах Тоттенгем забив 65 голів, що в середньому становить 2,03 гола за гру. На іншому кінці поля Тоттенгем був непослідовним, пропустивши 52 м'ячі.

Ліверпуль і Тоттенгем зустрічалися 182 рази в своїй історії, а перша зустріч відбулася в далекому 1909 році. Ліверпуль має набагато кращий показник у цьому протистоянні — 89 перемог у порівнянні з 49 перемогами Тоттенгема. Інші 44 матчі завершилися з поділом очок.

За версією Pinnacle, Ліверпуль має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.48, а перемога Тоттенгема 5.68. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.32.

7-8 травня. Матчі-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — Боруссія Дортмунд

На момент написання матеріалу ще невідомо, як завершиться перший поєдинок, але будемо сподіватися на запеклу боротьбу, під час якої переможець не буде відомий до самого кінця гри. Можливо навіть буде надія на серію післяматчевих пенальті.

Реал Мадрид — Баварія

Мадридський клуб майже напевно виграє чемпіонат, а для мюнхенської команди — це останній шанс на те, щоб завоювати трофей за підсумками сезону. А для Гаррі Кейна і зовсім можливість вперше підняти над головою якийсь кубок.

У разі, якщо мюнхенський клуб на своєму полі в першому матчі здобуде позитивний результат, матч-відповідь у Мадриді обіцяє бути гарячим.

11 травня. Шахтар — Динамо. Чемпіонат України

На момент написання матеріалу Шахтар посідає перше місце в УПЛ, а Динамо — друге. Київський клуб відстає від донецького на чотири очки.

Не виключено, що цей матч матиме серйозний вплив на чемпіонські перегони. Що вже й казати, це ж українське "Класичне"!

Якщо не буде хіт-параду голів, то боротьба на полі буде божевільною, і не виключено, що в складі обох команд будуть червоні картки. Ну а як без цього?

Матч двох грандів заплановано на суботу, 11 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Найближчі переслідувачі Дніпро-1 та Кривбас свої матчі проведуть наступного дня, 12 травня.

12 травня. Манчестер Юнайтед — Арсенал. Чемпіонат Англії

Манчестер Юнайтед протягом усього сезону кидало то в "жар", то в "холод", і у них не було справжнього імпульсу для розвитку.

Що стосується Арсеналу, то вони ведуть боротьбу за чемпіонство з самого початку кампанії, і саме цей матч може зіграти величезну роль в їхньому сезоні.

Манчестер Юнайтед може просто не вистачити характеру, але "каноніри" повинні бути в змозі вирвати перемогу, яка їм дуже необхідна.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вже зазначив, що Арсенал повинен виграти усі свої матчі до кінця чемпіонату. У такому випадку "містяни" не мають право на осічку.

За версією Pinnacle, Арсенал має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.5, а перемога МЮ — 5.44. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.64.

15 травня. Ворскла — Шахтар. Кубок України. Фінал

Уперше з початку повномасштабного вторгнення ми побачимо фінал Кубка України, в якому зійдуться Ворскла і Шахтар. Поєдинок відбудеться в Рівному, на стадіоні Авангард, 15 травня о 19:00. Стадіон вміщує близько 12000 глядачів.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубка України є Динамо, яке у фіналі 2021 року мінімально обіграло Зорю. У сезоні-2021/22 розіграш турніру було достроково завершено на стадії 1/4 фіналу через повномасштабне вторгнення.

У сезоні-2022/23 Кубок України не було розіграно через насичений графік українських клубів.

Примітно, що 31 травня 2009 року Ворскла і Шахтар уже грали між собою у фіналі Кубка. Тоді перемогу здобув полтавський клуб (1:0), а вирішальний гол забив Василь Сачко.

25 травня. Кайзерслаутерн — Баєр. Кубок Німеччини. Фінал

Фантастика! Перша команда Бундесліги і п'ятнадцята команда другої Бундесліги (на момент написання матеріалу) зустрінуться між собою у фіналі Кубка Німеччини! Без Баварії, Боруссії Дортмунд або РБ Лейпцига!

І фаворит цієї зустрічі відомий — це Баєр, чия безпрограшна серія налічує вже понад 46 ігор.

Судячи з усього, якщо не станеться дива, то до цього моменту сезону колектив Хабі Алонсо завоює як мінімум Золотий дубль.

І хто знає, можливо Баєру вдасться ще дійти до фіналу Ліги Європи...

За версією Pinnacle, Баєр має набагато більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.14, а перемога аутсайдера — 14.69. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 8.18.

25 травня. Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед. Кубок Англії. Фінал

Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії на Вемблі.

Манчестерське дербі вже другий рік поспіль займає центральне місце у найпрестижнішому матчі найстарішого клубного футбольного турніру: домінуючий Сіті завершив другий етап свого знаменитого тріумфу минулого сезону, вигравши 2:1.

Незважаючи на відсутність через травму нападника Ерлінга Голанда, команда Пепа Гвардіоли вийшла до фіналу з дещо щасливою пізньою перемогою над Челсі на Вемблі, яку вирішив гол Бернарду Сілви — ідеальна відповідь після болісної домашньої поразки від Реала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів в середині тижня, яка зірвала їхню спробу зробити історичний требл другий сезон поспіль.

Зараз Сіті також є фаворитом у боротьбі за перемогу в Прем'єр-лізі, і буде прагнути до подвійного успіху, а вболівальники насолоджуватимуться ще одним шансом перемогти своїх іногородніх суперників на Вемблі.

Юнайтед повернувся до фіналу, незважаючи на черговий хаотичний і непослідовний сезон, який викликав більше, ніж кілька запитань про майбутнє Еріка тен Гага як менеджера "червоних дияволів".

За версією Pinnacle, Ман Сіті має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.37, а перемога МЮ — 7.41. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.94.