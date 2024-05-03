Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять другого туру німецької Бундесліги-2023/24 Штутгарт прийматиме Баварію.

За версією букмекерів, підопічні Себастьяна Генесса є фаворитами поєдинку: перемога господарів поля оцінюється коефіцієнтом 2.19, а перемога гостей — 3.15. На нічийний результат пропонується показник 4.0.

У першому колі мюнхенці здобули домашню перемогу з рахунком 3:0.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Перемога Баварії в 1 гол або нічия", що оцінюється коефіцієнтом 2.22.

Також можна розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють (так) і тотал більше 3.5" із показником 2.15.

Центрфорварди обох команд Серу Гірассі та Гаррі Кейн — найкращі бомбардири турніру, тож чому б не ризикнути з варіантом "Дубль у матчі (так)", на який пропонується показник 4.20.

Матч Штутгарт — Баварія відбудеться у суботу, 4 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 16:30 за київським часом.