Рейтинг букмекерів

Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

На цьому вікенді відбудуться кілька поєдинків, які не можна пропустити. Зокрема, стане відомо, хто стане чемпіоном англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Якщо Манчестер Сіті обіграє Вест Гем, то колектив Пепа Гвардіоли підніме заповітний трофей над головою. А ось Арсеналу потрібно обіграти Евертон і чекати, що "містяни" допустять осічку.

Також ми можемо побачити українське протистояння: Роман Яремчук проти Артема Довбика і Віктора Циганкова.

У підсумку, Інтер на своєму полі прийме Лаціо, який має надію обійти заклятого конкурента Рому в турнірній таблиці.

Манчестер Сіті — Вест Гем

Неділя, 19 травня, 18:00, стадіон Етіхад, Манчестер

Боротьба за чемпіонський титул на фінішній прямій, і Манчестер Сіті поки що йде без втрат.

Наразі Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги і наближається до останньої гри сезону. У 37 іграх Сіті здобув 27 перемог, сім нічиїх і три поразки, набравши 88 очок, що на два пункти більше, ніж у Арсеналу, який очолює лігу.

Цього сезону Сіті має найкращу результативність у лізі, забивши 93 голи в 37 іграх, в середньому 2,51 гола за гру. "Містяни" також сильні в обороні, пропустивши 33 голи і зберігши 13 клінщітів.

Натомість Вест Гем посідає дев'яту сходинку в Прем'єр-лізі, наближаючись до заключного уїк-енду. У 37 іграх "молотобійці" здобули 14 перемог, десять нічиїх і 13 поразок, відстаючи від Манчестер Юнайтед на 5 пунктів.

Цього сезону "молотобійці" були середніми в атаці, забивши 59 голів у 37 іграх, що в середньому становить 1,59 гола за гру. Вест Гем погано грає в обороні, пропустивши 71 гол і зберігши лише клінщітів.

Манчестер Сіті та Вест Гем зустрічалися 120 разів у своїй історії, а перша зустріч відбулася у 1924 році. Сіті має кращий показник у цьому протистоянні — 63 перемоги у порівнянні з 38 перемогами Вест Гема, інші 19 матчів завершилися внічию.

В останніх п'яти матчах Манчестер Сіті здобув чотири перемоги, а Вест Гем — одну нічию, причому остання перемога Вест Гема була здобута в серії пенальті в Кубку Ліги в 2021 році, а до цього — перемога в Прем'єр-лізі з рахунком 2:1 в 2015 році.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Сіті – 1.14, нічия – 10.00, перемога Вест Гема – 21.00. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Арсенал — Евертон

Неділя, 19 травня, 18:00, стадіон Емірейтс, Лондон

Арсенал веде перегони за титул чемпіона Прем'єр-ліги і наближається до останнього тура.

Перемога на Олд Траффорд з рахунком 1:0 минулих вихідних забезпечила "канонірам" три очки, але перемога Манчестер Сіті над Тоттенгемом в середині тижня означає, що за одну гру до фінішу вони випереджають Арсенал на два очки.

Зараз Арсенал молиться на Вест Гем, але він також повинен подбати про перемогу над Евертоном, щоб мати хоч якийсь шанс виграти свій перший за 20 років титул чемпіона ліги.

"Каноніри" насолоджуються своїми останніми виїздами проти "ірисок", вигравши останні дві зустрічі з загальним рахунком 10:1. Арсенал не програвав у матчі останнього дня з 2005 року.

Натомість Евертон, який тривалий час зберігає статус учасника Прем'єр-ліги, підходить до недільного поєдинку з безпрограшною серією з п'яти матчів. Насправді, команда Шона Дайча виграла чотири з останніх п'яти матчів.

Таким чином, хоча вони грають на вихідних, вони готові ускладнити життя господарям стадіону.

Евертон надійно захищається і чудово реалізовує стандартні положення, тому в неділю він може засмутити "канонірів".

До того ж, поки Арсенал діє як мисливець у боротьбі за титул, на півночі Лондона неминуче виникне певна напруга. Ми бачили, як необхідність перемоги вплинула на підопічних Артети минулих вихідних.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Арсенала — 1.22, нічия — 7.30, а перемога Евертона — 14.50. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Валенсія — Жирона

Неділя, 19 травня, 20:00, стадіон Месталья, Валенсія

Валенсія втратила шанси на те, щоб зіграти в єврокубках наступного сезону, а Жирона загнала себе в глухий кут — майже напевно клуб програє боротьбу Барселоні за другу сходинку в іспанській Ла Лізі за підсумками сезону. Нині Жирона відстає від "блауграни" на чотири очки за два тури до кінця чемпіонату.

По ходу сезону Валенсія мала всі шанси на те, щоб вибороти путівку щонайменше до Ліги Конференцій. Однак погана форма команди наприкінці турніру нівелювала всі надії "кажанів".

Таким чином, Жироні потрібно вже думати про те, щоб не опуститися ще нижче — на четверту сходинку, бо Атлетіко перебуває від каталонської команди на відстані двох очок.

У той же час, українському глядачеві цей поєдинок може бути цікавий тим, що зійдуться три гравці збірної України: Роман Яремчук проти Артема Довбика і Віктора Циганкова.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Валенсії – 2.94, нічия – 3.65, перемога Жирони – 2.45. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Інтер — Лаціо

Неділя, 19 травня, 19:00, стадіон Меацца, Джузеппе, Мілан

Міланський Інтер все ще має можливість записати ще одне досягнення в цьому сезоні. "Нерадзуррі" переслідують клубний рекорд у 97 очок, оскільки наразі вони мають 92 очки після 36 зіграних матчів. Для цього Інтеру потрібно виграти обидва матчі, що залишилися, проти Лаціо та Верони.

Лаціо все ще може математично забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні, хоча це вважається малоймовірним, оскільки Аталанта має чотири очки відриву від "орлів", маючи гру в запасі.

Незалежно від результату матчу з міланським Інтером, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи УЄФА на наступний сезон. Гостям все одно хотілося б фінішувати попереду Роми, яка випереджає їх лише на очко.

Нещодавня зустріч між цими командами на Стадіо Олімпіко завершилася з рахунком 2:0 на користь Інтера.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Інтера — 1.70, нічия — 4.20, а перемога Лаціо — 5.10. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ