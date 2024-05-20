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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На третьому повноцінному тижні травня ми поринемо в атмосферу кубкових фіналів, бо в чемпіонатах майже всі питання вже вирішені, а в деяких лігах узагалі завершили всі ігри за планом. Фінал Кубка Англії, фінал Кубка Німеччини й, певна річ, фінал Ліги Європи з цим неймовірним Баєром. Дивимось і захоплюємось грою.

Болонья — Ювентус

Понеділок, 20 травня, 21:45. Стадіон Ренато Далл’Ара (Болонья, Італія)

Туринський Ювентус посеред минулого тижня виграв Кубок Італії в фінальному матчі проти бергамаської Аталанти (1:0), після чого Массіміліано Аллегрі зірвався. Погрози життю журналіста, серйозно? Це рівень професіоналів Серії A? Звичайно, що після такого питання про звільнення, яке й без того було десь на поверхні, не поставало перед керівництвом. Паоло Монтеро доведе команду до фінішу сезону.

А ось де саме цей фініш відбудеться — залежить від прийдешньої гри. Болонья Тіаго Мотти в цьому сезоні просто розкішна й надзвичайно потужна. Не те, що туринський гранд. Тому саме "россоблу" наразі трошки випереджають "зебр" у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці голів, тоді як домашній матч має додати їм стимулу ще раз зарекомендувати себе з кращого боку. Юве не вилетить із зони Ліги чемпіонів, проте може стати взагалі п’ятим — а це вже якось не серйозно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Болонья. Коефіцієнт на перемогу команди Тіаго Мотти становить 2,69, імовірність нічиєї оцінюється в 3,11, а успіх Ювентуса — у 2,95.

Аталанта — Баєр

Середа, 22 травня, 22:00. Авіва Стедіум (Дублін, Ірландія)

Перший єврокубковий фінал цього року. І це в нас — Ліга Європи. Два дуже потужних колективи зустрінуться поміж собою, але перевагу всі все одно будуть віддавати команді Хабі Алонсо. Бо воно само по собі напрошується — сезон без поразок триває в Леверкузені, тож Баєр має намір закрити його одразу двома трофеями на цьому тижні. А от чи вдасться?

Тут уже все залежатиме від Аталанти, яка й сама нівроку, але вболівати за неї відбиває бажання наявність аквафрешу серед переліку футболістів. Проте це жодним чином не кидає тінь на роботу Джан П’єро Гасперіні. Він пережив із командою крутий злет, потім — круте піке, а зараз "Богиня" просто несеться на всіх фронтах. От тільки перемоги в фіналах та Аталанта — речі, як показує досвід, несумісні. І щось підказує, що проти Ювентуса в Римі цю невтішну тенденцію було значно легше порушити.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баєр. Коефіцієнт на перемогу команди Хабі Алонсо становить 1,81, імовірність нічиєї оцінюється в 3,88, а успіх Аталанта — у 4,41.

Севілья — Барселона

Середа, 15 травня, 19:00. Стадіон Авангард (Рівне, Україна)

Хто тільки не брався рятувати андалузьку Севілью від крутого піке на початку сезону, але лише Кіке Флоресу вдалось хоч якось витягнути команду з прірви турнірної таблиці. Не надто високо, щоправда, але для виживання вистачить, а все інше — то вже в наступному сезоні будуть дивитись. Проте вже з іншим головним тренером, тож можливе повторення тих самих негараздів, що й на початку цієї кампанії.

А зараз у Севільї є просте завдання — закрити цей сезон. І скільки там поспіль поразок буде в серії, три чи чотири, то вже питання другорядне. Каталонська Барселона теж досягла певного результату, бо друге місце — то, як виявилось, тільки для Хаві є достатнім результатом. Може за ці слова керманича й звільнять уже найближчим часом, хто його знає, що там коїться всередині керівництва. Проте друга сходинка Барси вже непорушна, а Севілью можуть відкинути аж до межі зони вильоту, проте їх на це, судячи з усього, уже байдуже.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,96, імовірність нічиєї оцінюється в 3,84, а успіх Севільї — у 3,50.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Неділя, 25 травня, 17:00. Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)

Легендарний Вемблі цього року побачить фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Проте розігрівати його за тиждень до урочистої події будуть черговим дербі Манчестера. Як і рік тому, "містяни" та "Червоні дияволи" дістались вирішальної битви за Кубок Англії, однак тепер для команди Еріка тен Гага вона буде вирішальною в битві за місце в єврокубках. Проти новоспеченого чемпіона країни, як і торік, певна річ.

Колектив Хосепа Гвардіоли довго й не без пригод ішов до четвертого поспіль чемпіонського титулу, що є взагалі фантастичним досягненням для сучасного англійського футболу. Але цього року в Сіті не буде фіналу Ліги чемпіонів, тож є привід усі сили кинути на дербі й забрати третій трофей у сезоні, щоб Пеп потім на прес-конференціях відповідально розповідав, що "дійсно, стимулів боротись за щось і надалі майже не залишилось". Але це все лише розмови до гри. Дві перемоги в Сіті було за ходом цього сезону, тоді як третій їхній успіх може породити чергову хвилю критики в бік тен Гага. Ніби їх і без того не вистачає.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,31, імовірність нічиєї оцінюється в 5,71, а успіх Манчестер Юнайтед — у 7,77.

Кайзерслаутерн — Баєр

Неділя, 25 травня, 21:00. Стадіон Олімпіаштадіон (Берлін, Німеччина)

Леверкузенський Баєр відіграє єврокубковий фінал посеред тижня, який цілком може й додатковим часом завершитись. А вже пізнім вечором суботи в команди Хабі Алонсо інший фінал — Кубка Німеччини проти головної сенсації турніру. Ні, не Саарбрюкена, а Кайзерслаутерна, проте це теж команда не з Першої Бундесліги, тож інтрига буде шаленою.

Тринадцяте місце в другому за силою дивізіоні країни проти команди, яка взагалі жодної гри за рік не програла, і при цьому ще й брала участь у міжнародних баталіях. Виглядає як наперед розписаний сценарій церемонії нагородження "фармацевтів". Однак скільки разів уже траплялось таке, що фаворитів підривала саме надмірна самовпевненість, і хоча Хабі Алонсо подібне своїй команді точно не пробачить, але це ми дізнаємось лише після фінального свистка. До тих пір у "кайзерів" є шанс зачепитись хоча б за інтригу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баєр. Коефіцієнт на перемогу команди Хабі Алонсо становить 1,14, імовірність нічиєї оцінюється в 8,23, а успіх Кайзерслаутерн — у 18,08.