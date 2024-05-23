Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про фаворитів на посаду нового наставника Челсі.

Лондонський Челсі дуже здивував, коли напередодні з'явилась інформація про розрив відносин з головним тренером Маурісіо Почеттіно.

Тепер "сині" будуть шукати нового тренера, а букмекери вже гадають — хто ж це може бути?

Головним фаворитом називають Роберто Де Дзербі, який покине Брайтон цього літа. Враховуючи, що саме цей тренер зробив з Михайла Мудрика суперзірку — для українця це було б дуже добре!

Також великий шанс побачити біля керма Челсі молодого Кірана Маккену, який дивує цього року зі своїм Іпсвічем.

Досить рівні коефіцієнти дають на португальця Рубена Аморіма зі Спортінга, Томаса Франка із Брентфорда та двох колишніх наставників Баварії — Томаса Тухеля та Ганзі Фліка.

Крім того, є шанс, що головним тренером Челсі стане ще один німецький спеціаліст — Себастьян Гьонесс, який зі своїм Штутгартом обійшов Баварію в турнірній таблиці Бундесліги. Є також непогана можливість взяти тренера Жирони Мічела.

Серед інших претендентів називаються імена різних тренерів — від Сеска Фабрегаса та Майкла Карріка до Массіміліано Аллегрі і Жозе Моуріньо, від Едді Хау і Тіагго Мотти до Дієго Сімеоне і Антоніо Конте.

Быльше того, деякі контори під шаленими коефіцієнтами приймають навіть ставки на Юргена Клоппа, Карло Анчелотті і..Арсена Венгера!