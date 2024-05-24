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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках фіналу Кубка Німеччини-2023/24 Кайзерслаутерн зустрінеться з Баєром на Олімпіаштадіон.

За версією букмекерів, підопічні Хабі Алонсо є явними фаворитами поєдинку: перемога номінальних гостей в основний час оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога представника 2. Бундесліги — 16.50. На нічийний результат пропонується показник 7.90.

Коефіцієнт на перемогу в турнірі Баєра становить 1.06, тоді як звитяга Кайзерслаутерна оцінюється показником 9.50.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Баєр виграє всуху", що оцінюється коефіцієнтом 1.91.

Також можна розглянути сценарій "Перемога Баєра і тотал менше 3.5" із показником 2.62.

На варіант "Результативність таймів: 2-й > 1-го" пропонується показник 1.93.

Матч Кайзерслаутерн — Баєр відбудеться у суботу, 25 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:00 за київським часом.