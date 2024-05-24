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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках фіналу Кубка Франції-2023/24 Ліон зустрінеться з ПСЖ на Стад П'єр-Моруа.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ коефіцієнт становить 1.64, а на звитягу Ліона — 5.30. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4.40.

Звитяга в турнірі ПСЖ оцінюється коефіцієнтом 1.30, Ліона — 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на "Діапазон голів: 2-3" з коефіцієнтом 1.96.

Непогано виглядає варіант "ПСЖ переможе та тотал більше 2.5", що оцінюється показником 2.26.

Також можна розглянути сценарій "Перемога ПСЖ в 1 гол або нічия (осн. час)" з коефіцієнтом 2.02.

Матч Ліон — ПСЖ відбудеться в суботу, 25 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.