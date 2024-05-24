Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Ліон - ПСЖ, Getty Images
24 травня 2024, 23:14
У рамках фіналу Кубка Франції-2023/24 Ліон зустрінеться з ПСЖ на Стад П'єр-Моруа.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ коефіцієнт становить 1.64, а на звитягу Ліона — 5.30. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4.40.
Звитяга в турнірі ПСЖ оцінюється коефіцієнтом 1.30, Ліона — 3.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на "Діапазон голів: 2-3" з коефіцієнтом 1.96.
Непогано виглядає варіант "ПСЖ переможе та тотал більше 2.5", що оцінюється показником 2.26.
Також можна розглянути сценарій "Перемога ПСЖ в 1 гол або нічия (осн. час)" з коефіцієнтом 2.02.
Матч Ліон — ПСЖ відбудеться в суботу, 25 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.