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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На останньому тижні травня ми будемо цікавитись виключно фіналами двох єврокубків, що залишились у розкладі, після чого в неділю нарешті поставимо крапку в сезоні італійської Серії A.

Олімпіакос — Фіорентина

Середа, 29 травня, 22:00. Стадіон Ая-Софія (Афіни, Греція)

Грати проти грецької команди в столиці Греції. Італійська Фіорентина спокійно може тимчасово назвати свою делегацію "загін самогубців" і вирушати до Афін. Зрозуміло, чому Олімпіакос так відчайдушно проривався до вирішального матчу Ліги конференцій УЄФА, здолавши на власному шляху навіть бірмінгемську Астон Віллу, — без підтримки команда Хосе Луїса Менділібара точно не залишиться. А на півдні Європи фанати просто шалені.

Фіорентина в такому випадку може й не особливо розраховувати на свій статус фаворита пари — його нівелюють уболівальники, після чого на передній план вийде контекст стабільності для кожного клубу, і ось тут "лілії" можуть позначити слабкість. У них цього сезону вже була невпевнена середина кампанії, програний півфінал Кубка Італії Аталанті, а також великі запитання щодо майбутньої участі в єврокубках на наступний сезон, які ще треба буде вирішити в заключній грі всього сезону Серії A. Однак після Кубка володарів кубків-1960/61 уже минуло чимало десятиліть, тож варто чіплятись за рідкісну можливість здобути омріяний міжнародний трофей.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Фіорентина. Коефіцієнт на перемогу команди Вінченцо Італьяно становить 2,37, імовірність нічиєї оцінюється в 3,20, а успіх Олімпіакоса — у 3,17.

Боруссія Д — Реал Мадрид

Субота, 1 червня, 22:00. Вемблі (Лондон, Англія)

За будь-яких обставин, це буде грандіозна подія. Бо інших на полі легендарного Вемблі бути не може за визначенням. Мадридський Реал іде за своїм 15 кубком чемпіонів у історії, дортмундська Боруссія — за другим. Ледь не всі кивають на те, що "бланкос" є фаворитами протистояння, але "джмелі" натомість пригадують і сенсаційні розгроми суперників часів Роберта Левандовські. Разом із тим Боруссія вже була в фіналі цього турніру саме на Вемблі, але тоді поступилась мюнхенській Баварії, тож зараз хоче спробувати свої сили знову.

Звичайно, німецький контекст у цій грі буде дуже потужним — Тоні Кроос завершуватиме клубну кар’єру, тож сентиментів буде аж за край у будь-якому випадку. Із іншого боку, Марко Ройс. Тут без коментарів, тож одна легендарна футбольна постать точно буде більш засмучена після гри, аніж інша, через поразку власної команди. Але на то вони й фінали — хтось має програти, а хтось — виграти.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 4,10, а успіх Боруссії Д — у 5,18.

Аталанта — Фіорентина

Неділя, 2 червня, 19:00. Стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо, Італія)

Фіорентина на цьому тижні буде в огні. Спочатку команда Вінченцо Італьяно матиме можливість підняти над головою єврокубок і разом із тим здобути місце в Лізі Європи УЄФА на наступний сезон. Але навіть якщо програє, то все одно буде грати в Лізі конференції, бо це — її право за поточним станом турнірної таблиці Серії A.

Однак до другого за рангом міжнародного турніру у "лілій" міг би бути інший шлях, якби вони не втратили очки вдома проти Наполі пару тижнів тому (2:2), або хоча б римський Лаціо не зачепився за нічию проти Сассуоло (1:1) в останньому турі. У підсумку, заключний матч сезону має практичний сенс лише для тріумфаторів Ліги Європи — якщо Аталанта переможе, то фінішує третьою. А це вже гарантія феноменального сезону, який наразі просто чудовий для неї.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аталанта. Коефіцієнт на перемогу команди Джан П’єро Гасперіні становить 1,63, імовірність нічиєї оцінюється в 4,40, а успіх Фіорентини — у 5,30.