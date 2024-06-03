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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому тижні червня ми вже не будемо цікавитись клубними протистояннями, тоді як замість них у розкладі з’являються товариські матчі національних збірних перед чемпіонатом Європи-2024 в Німеччині.

Німеччина — Україна

Понеділок, 3 червня, 21:45. Стадіон Макс Морлок (Нюрнберг, Німеччина)

Товариські матчі проти Німеччини стають для нас уже традиційними останнім часом. І буде неправдою стверджувати, що нас така тенденція не влаштовує. Але цього разу це буде не благодійний захід, а реальна підготовка до дуже відповідального турніру з боку його майбутніх господарів, тож команда Юліана Нагельсманна буде націлена на результат. А як інакше, якщо вже одним лишень оголошенням заявки на Євро тренер змусив активізуватись своїх недоброзичливих скептиків?

Україна тим часом в цілком прогнозованому складі готується до чергового великого європейського турніру. Команда Сергія Реброва у важкій групі та з дуже непростими випробуванням в плей-оф кваліфікації здобула для себе перепустку на цей турнір, тож і підготовка має бути дуже ретельною. Як мінімум, у нас у групі є бельгійці, які вважаються однією з провідних збірних Європи, тож матч проти німців — це перевірка нашої спроможності битись саме на найвищому рівні. Кажуть, що в товариських іграх результат відходить на другий план. Але не цього разу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна становить 1,40, імовірність нічиєї оцінюється в 5,02, а успіх України — у 7,48.

Польща — Україна

П’ятниця, 7 червня, 21:45. Стадіон Народови (Варшава, Польща)

Другим нашим спаринг-партнером стануть географічні сусіди, і якщо на трибунах у Варшаві не буде єднання "біло-червоно-синьо-жовтого" моря, то незрозуміло навіщо це все. Що ж до футбольної складової, то в Польщі були дуже великі негаразди всередині колективу національної збірної та Федерації, через що країна реально ризикувала залишитись поза Євро-2024. Однак Естонія та Вельс у плей-оф виявились не тими суперниками, які були здатні зупинити поляків.

Що в сусідів коїться всередині перед чемпіонатом Європи — не знає ніхто й товариські матчі мають дати відповідь на це питання. У них у групі будуть Нідерланди, Франція й Австрія, тож тут апріорі помітні перспективи боротьби за третю сходинку та вихід до плей-оф резервним шляхом, але як буде безпосередньо на полях Німеччини — це ми ще побачимо. Поляки, утім, трохи здивували, і в них буде лише два товариських матчів: проти нас та Туреччини, що аж ніяк не схоже на той рівень конкуренції, із яким вони мають стикнутись у групі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Польща. Коефіцієнт на перемогу команди Міхала Пробежа становить 2,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,35, а успіх України — у 2,84.

Португалія — Хорватія

Субота, 8 червня, 19:45. Стадіон Ештадіу Насіональ ду Жамор (Лісабон-Оейраш, Португалія)

Команда Роберто Мартінеса виграла кваліфікаційну групу із Словаччиною, Люксембургом, Ісландією, Боснією та Герцеговиною та Ліхтенштейном, пропустивши лише два м’ячі та не втративши жодного очка, натомість забивши 36 разів. У когось ще є сумніви в тому, що "європейські селесао" в такому шаленому складі виконавців хочуть перемогти на Євро-2024? Останній (ох, не факт) подібний турнір для Кріштіану Роналду — це буде геть інший рівень мотивації, аніж раніше.

Із іншого боку, Хорватія теж готується до заключного турніру Луки Модрича й у неї буде взагалі шалена "південна" група в складі Італії, Іспанії та Албанії. І тут варто відзначити дуже класний підбір суперника для спарингу з обох сторін — "картаті" випробують себе на тлі фавориту турніру, а португальці підготуються до в’язкого та технічного футболу Чехії, Туреччини та Грузії. Усі у виграші, а ми забезпечені яскравим шоу напередодні Євро.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса становить 1,71, імовірність нічиєї оцінюється в 3,90, а успіх Хорватії — у 5,30.