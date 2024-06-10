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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На другому тижні червня ми остаточно зануримось у атмосферу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, але спершу проводимо туди збірну України.

Молдова — Україна

Понеділок, 3 червня, 18:00. Стадіон Зімбру (Кишинів, Молдова)

У товариській грі проти Німеччини (0:0) ми зійшлись на тому, що треба було підготуватись до протистоянь проти явних фаворитів. Кілька днів тому проти Польщі (1:3) погодились із тим, що треба було переглянути резервістів. А тепер доведеться грати проти Молдови в контексті першого протистояння на Євро проти Румунії. За великим рахунок, підібрати більш удалого суперника для цього було важко — даватиметься в знаки близькість країн за духом. Але не за якістю футболістів, певна річ.

Україна буде фаворитом без жодних сумнівів і ми плануємо побачити повноцінний основний склад хоч у заключній грі підготовчого циклу, бо те, що з себе наразі представляє команда Сергія Реброва, було важко осягнути за двома матчами до цього. Хоча, якщо дивитись на товариські ігри провідних збірних Європи, то сьогодні взагалі не в тренді показувати свої стратегії перед великим турніром. Проте перемога конче потрібна — від факту її наявності може залежати наша доля в кваліфікації вже до наступного чемпіонату світу. Ми ж не хочемо до другої корзини, чи не так?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,57, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх Молдови — у 6,80.

Німеччина — Шотландія

П’ятниця, 14 червня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Євро. Нарешті воно розпочнеться. Дуже довгоочікуваний турнір, перед яким назбиралась ціла купа запитань до учасників. Певна частина з них стосується господарів змагань, німців. Чи зможе команда Юліана Нагельсманна завершити цей незбагненний невдалий цикл після тріумфального чемпіонату світу ще 2014 року, під час якого "Бундестім" із статусу одних із найкращих на планеті скотились до рівня "вийшли з групи — і на тому дякуємо". Домашня публіка повторення такого виступу точно не пробачить.

Але група в німців дуже складна. Шотландія в якості першого суперника — хтось скаже, що це — подарунок від календаря для господарів турніру. Але переможна серія "тартанової армії" в кваліфікаційному раунді в групі з іспанцями та норвежцями не дасть із цим погодитись. Тоді здавалось, що команду Стіва Кларка просто неможливо зупинити, але з інших трьох ігор відбору вона не виграла жодної, тож просто погодилась на друге місце. Таких опцій у квартеті із Швейцарією та Угорщиною не передбачається.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна становить 1,28, імовірність нічиєї оцінюється в 5,88, а успіх Шотландії — у 10,68.

Іспанія — Хорватія

Субота, 15 червня, 19:00. Стадіон Олімпіаштадіон (Берлін, Німеччина)

Це буде лише другий день Євро, а вже такого рівня матч на нас очікує. Інтрига, насправді, шалена. Бо Хорватія ризикнула й останнім товариським матчем перед турніром поставила собі гостьову Португалію, і в підсумку перемогла на чужому полі одного з фаворитів майбутнього змагання (2:1). Та чи випадковість це? Пам’ятаємо, що перед нами — фіналіст чемпіонату світу-2018 та "бронзовий" призер чемпіонату світу-2022.

А де ці роки фінішувала Іспанія — ми всі бачили. Але зараз до Німеччини команду везе Луїс де ла Фуенте й у самій Іспанії вже всі відкрито говорять: "Тікі-така" повернулась. Не все було легко для "Фурії Рохи" в кваліфікаційній групі, і все дуже нелегко буде в "південному" квартеті на чемпіонаті Європи, бо там ще й Італія з Албанією права на відпочинок не надаватимуть. Але зараз Іспанія грає так натхненно, що, можливо, цей цикл має всі шанси для неї завершитись приголомшливим успіхом. А так це чи ні — хорвати перевірять. Дуже гарячим буде матч.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Хорватії — у 4,35.