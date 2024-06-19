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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.

Другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині розпочнеться 19 червня з протистояння у квартеті В, де між собою зіграють збірні Хорватії та Албанії.

Зустріч відбудеться на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, тоді як обслуговуватиме її головний арбітр Франсуа Летексьє (Франція). Початок — о 16:00.

Як зіграли в першому турі?

Збірна Хорватії була розгромлена Іспанією з рахунком 0:3, тоді як Албанія, забивши найшвидший гол в історії Євро у ворота Італії, у підсумку зазнала поразки 1:2.

Які прогнози на матч Хорватія — Албанія?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є хорвати. Так, на перемогу збірної Хорватії пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Албанії оцінюється показником 7,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,35.

Аналітичний статистичний портал Opta вважає, що у Хорватії 63,2% шансів на успіх, у Албанії — 15,8%. Нічия оцінюється в 21%.

Цікаві варіанти ставок

Хорватія та Албанія — команди, які вміють грати від результату. Сьогодні вони обидві потребують перемоги, тому, ймовірно, прагматизм вийде на перший план. Тому можна звернути увагу на невисоку результативність матчу, а саме ТМ (3) з коефіцієнтом 1,46 та ТМ (2,5) за 1,87.

Ще один варіант — це "Обидві заб'ють — Ні", який оцінюється в 1,68.

Орієнтовні склади

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Крамарич.

Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані — Асані, Байрамі, Сефері — Броя.