Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті А між собою зіграють збірні Шотландії та Швейцарії.

Зустріч відбудеться на Рейн-Енергі-Штадіон у Кельні, тоді як обслуговуватиме її головний арбітр Іван Кружляк (Словаччина).. Початок — о 22:00.

Як зіграли в першому турі?

Швейцарія здобула перемогу над Угорщиною (3:1), а Шотландія розгромом поступилася Німеччині у матчі-відкритті Євро-2024.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є швейцарці. Так, на перемогу збірної Швейцарії пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Шотландії оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

Аналітичний статистичний портал Opta вважає, що у Швейцарії 50% шансів на успіх, в Шотландії — 23%. Нічия оцінюється в 26%.

Цікаві варіанти ставок

Враховуючи те, як показали себе шотландці в першому турі як в атаці, так і в обороні (тобто погано), то перемога Граніта Джаки і компанії тут виглядає вельми реалістичним результатом. Коефіцієнт — 1,92.

Результативним поєдинок також бути не обіцяє, тому більш беспечний ТМ (3) за 1,3 та більш ризикований ТМ (2,5) за 1,62 — те, на що можна звернути увагу.

Орієнтовні склади

Шотландія: Ганн — Тірні, Генлі, Гендрі — Робертсон, Мактоміней, Макгрегор, Ральстон — Крісті, Макгінн — Шенкленд.

Швейцарія: Зоммер — Родрігес, Аканджі, Шер — Ебішер, Джака, Фройлер, Відмер — Варгас, Ндоє — Емболо.