Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.
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19 червня 2024, 14:35
У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті А між собою зіграють збірні Шотландії та Швейцарії.
Зустріч відбудеться на Рейн-Енергі-Штадіон у Кельні, тоді як обслуговуватиме її головний арбітр Іван Кружляк (Словаччина).. Початок — о 22:00.
Як зіграли в першому турі?
Швейцарія здобула перемогу над Угорщиною (3:1), а Шотландія розгромом поступилася Німеччині у матчі-відкритті Євро-2024.
Які прогнози на матч?
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є швейцарці. Так, на перемогу збірної Швейцарії пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Шотландії оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.
Аналітичний статистичний портал Opta вважає, що у Швейцарії 50% шансів на успіх, в Шотландії — 23%. Нічия оцінюється в 26%.
Цікаві варіанти ставок
Враховуючи те, як показали себе шотландці в першому турі як в атаці, так і в обороні (тобто погано), то перемога Граніта Джаки і компанії тут виглядає вельми реалістичним результатом. Коефіцієнт — 1,92.
Результативним поєдинок також бути не обіцяє, тому більш беспечний ТМ (3) за 1,3 та більш ризикований ТМ (2,5) за 1,62 — те, на що можна звернути увагу.
Орієнтовні склади
Шотландія: Ганн — Тірні, Генлі, Гендрі — Робертсон, Мактоміней, Макгрегор, Ральстон — Крісті, Макгінн — Шенкленд.
Швейцарія: Зоммер — Родрігес, Аканджі, Шер — Ебішер, Джака, Фройлер, Відмер — Варгас, Ндоє — Емболо.