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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У п'ятницю, 21 червня, збірна Польщі зустрінеться зі збірною Австрії у рамках 2 туру групового етапу Євро-2024. Стартовий свисток на Олімпіаштадіон у Берліні пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, австрійці є фаворитами цього протистояння з коефіцієнтом 2.11 на їхню перемогу, тоді як шанси на звитягу поляків оцінюються показником 3.95. На нічию пропонується коефіцієнт 3.35.

Тож на що ставити?

Варто розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3" із показником 1.84.

Також пропонуємо звернути увагу на варіант "Перемога Австрії та тотал менше 3.5", який оцінюється коефіцієнтом 2.72.

Ще один імовірний сценарій — "Австрія не програє і тотал менше 2.5", на який пропонується показник 2.07.

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