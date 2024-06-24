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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На заключному тижні червня ми плануємо отримати всі відповіді на нагальні питання групового етапу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині й нарешті визначимось із подальшою долею збірної України на цьому турнірі.

Хорватія — Італія

Понеділок, 24 червня, 22:00. Стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

Команда Лучано Спаллетті на Євро-2024, поки що, не вражає. Посередня гра проти Албанії, але перемога (2:1), змінилась на взагалі ніяковий виступ проти Іспанії, і там уже була поразка, яку назвали "розгромом із мінімальним рахунком".

Що буде далі? А далі буде Хорватія, яка на цьому турнірі просто постарішала на місяць раніше запланованого строку. Усе ніяк не може розігнатись колектив Златко Далича, але що це за плей-оф без "картатих"? За другу сходинку в групі B буде несамовита боротьба.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 2,48, імовірність нічиєї оцінюється в 3,15, а успіх Хорватія — у 3,27.

Нідерланди — Австрія

Вівторок, 25 червня, 19:00. Стадіон Олімпіаштадіон (Берлін, Німеччина)

Колектив Рональда Кумана є ще одним учасником цього турніру, від якого можна було очікувати значно більше. Проте "ораньє" свої очки стабільно набирають, і тому їхня ситуація перед останнім туром цілком непогана. Навіть є претензії на першу сходинку, бо нідерландці вже випереджають Францію за додатковими показниками, а ті грають проти вже безнадійної Польщі, тож можуть компенсувати недоліки результативності.

А з іншого боку є Австрія Ральфа Рангніка, яку багато хто називав серед головних "темних конячок", і недарма — що Франції було з нею важко (1:0), що Польща почала пакувати валізи саме після гри з австрійцями (1:3). Нідерланди нікуди не вилетять, але й опинитись на третій сходинці "випадково" їм би не хотілось.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Нідерланди. Коефіцієнт на перемогу команди Рональда Кумана становить 2,19, імовірність нічиєї оцінюється в 3,12, а успіх Австрії — у 3,91.

Україна — Бельгія

Середа, 20 червня, 19:00. Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Німеччина)

Самі себе загнали в глухий кут, але мусимо якось вибиратись. "Це ж було вже!". Так, було, і завершувались ці історії завжди по-різному. Тож треба бути готовими перед останньою грою, бо ніхто не міг спрогнозувати, що якась там група E з трьома країнами східної Європи в підсумку матиме найвищий рівень інтриги перед останнім туром. Рівна кількість очок серед усіх команд — це неабияка подія для чемпіонатів Європи.

Але Україні від того не легше, бо він нас залежить тільки одне — маємо обігравати Бельгію, яку досі тримають у голові серед провідних команд футбольної Європи. І недарма, бо виконавці в колективу Доменіко Тедеско дуже майстерні й небезпечні для нас зокрема. А от якщо виграти не зможемо, то вже доведеться хапатись за калькулятори та стоси сторінок регламенту й там шукати рятівну соломинку. Цього хотілось би уникнути, але є як є — Сергій Ребров та його команда має вигадати план, як здивувати весь футбольний світ знову. Бажано, не як проти Румунії.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бельгія. Коефіцієнт на перемогу команди Доменіко Тедеско становить 1,65, імовірність нічиєї оцінюється в 4,14, а успіх України — у 5,20.